الإسكان: أكثر من 55 ألف طلب تحويل ضمن سكن كل المصريين 3

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ”سكن كل المصريين 3′′، بنظام التمويل العقاري، يشهد إقبالُا متزايدًا من المواطنين المسموح لهم بالحجز، وهم المواطنون الحاجزون في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وأوضح الجزار، أن عدد المواطنين الذين قدموا طلبات التحويل بلغ أكثر من 55 ألف طلب حتى الآن، مؤكدًا أن باب التحويل مفتوح حتى 4 يناير المقبل.

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من جانبها، أشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تلاحظ قيام المواطنين بتقديم طلبات التحويل بصورة إلكترونية دون دفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، حيث بلغ إجمالي المواطنين المسددين للمبلغ 32969 مواطنًا فقط.

وشددت على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.

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