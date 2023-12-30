الإسكان: أكثر من 55 ألف طلب تحويل ضمن سكن كل المصريين 3

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ”سكن كل المصريين 3′′، بنظام التمويل العقاري، يشهد إقبالُا متزايدًا من المواطنين المسموح لهم بالحجز، وهم المواطنون الحاجزون في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.
وأوضح الجزار، أن عدد المواطنين الذين قدموا طلبات التحويل بلغ أكثر من 55 ألف طلب حتى الآن، مؤكدًا أن باب التحويل مفتوح حتى 4 يناير المقبل.
موضوعات متعلقة
“الإسكان” تمنح تيسيرات جديدة للشركات والمستثمرين والأفراد ((رويال للتطوير)) تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2024 ((APEX للمقاولات)) تستهدف 500 مليون جنيه حجم أعمال خلال 2024
من جانبها، أشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تلاحظ قيام المواطنين بتقديم طلبات التحويل بصورة إلكترونية دون دفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، حيث بلغ إجمالي المواطنين المسددين للمبلغ 32969 مواطنًا فقط.
وشددت على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107671269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.