2.44 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقارى خلال الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات 2.44 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022، بنسبة تراجع 41.56%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل عدد عقود التمويل العقارى 1245 عقد فى الربع الماضى، مقابل 2949 عقد فى الفترة المناظرة من عام 2022، بمعدل تراجع 57.78%.

موضوعات45.2 مليار جنيه حجم أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الربع الثالث 17.8 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال الربع الثالث 2023

وبلغ إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات 6.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 11.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل تراجع 41.2%.

وبلغ إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى 834 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 1.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 51.2%.

وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 3590 عقد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 8489 عقد خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 57.7%.