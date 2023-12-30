2.44 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقارى خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات 2.44 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022، بنسبة تراجع 41.56%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصل عدد عقود التمويل العقارى 1245 عقد فى الربع الماضى، مقابل 2949 عقد فى الفترة المناظرة من عام 2022، بمعدل تراجع 57.78%.
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وبلغ إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات 6.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 11.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل تراجع 41.2%.
وبلغ إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى 834 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 1.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 51.2%.
وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 3590 عقد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 8489 عقد خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 57.7%.
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