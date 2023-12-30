نيو واى للتسويق العقارى تستهدف 160 مليون جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“نيو واى للتسويق العقارى” تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه.
وقال أحمد على، مدير المبيعات بشركة“نيو واى للتسويق العقارى”، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة تصل 85 مليون جنيه.
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وأوضح أن 65% من إجمالى مبيعات الشركة خارج مصر سواء للمصريين العاملين فى الخارج أو لجنسيات مختلفة من دول الخليج.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف فتح فرعًا جديدًا لها بداية العام المقبل بمنطقة القاهرة الجديدة، كما تخطط لتنظيم 4 معارض عقارية.
وقال إن أولى المعارض التى تنظمها الشركة سيقام فى منتصف شهر يناير المقبل، لافتًا إلى أن تلك الفترة هى أفضل فترة يتم الترويج فيها للعقارات خاصة أنه الوقت الذى تستحق فيه شهادات الـ25% التى طرحتها البنوك المصرية مطلع العام الجارى.
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