نيو واى للتسويق العقارى تستهدف 160 مليون جنيه مبيعات خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“نيو واى للتسويق العقارى” تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه.

وقال أحمد على، مدير المبيعات بشركة“نيو واى للتسويق العقارى”، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة تصل 85 مليون جنيه.

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وأوضح أن 65% من إجمالى مبيعات الشركة خارج مصر سواء للمصريين العاملين فى الخارج أو لجنسيات مختلفة من دول الخليج.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف فتح فرعًا جديدًا لها بداية العام المقبل بمنطقة القاهرة الجديدة، كما تخطط لتنظيم 4 معارض عقارية.

وقال إن أولى المعارض التى تنظمها الشركة سيقام فى منتصف شهر يناير المقبل، لافتًا إلى أن تلك الفترة هى أفضل فترة يتم الترويج فيها للعقارات خاصة أنه الوقت الذى تستحق فيه شهادات الـ25% التى طرحتها البنوك المصرية مطلع العام الجارى.