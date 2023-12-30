تخصيص 505 قطع أراض تنافس عليها 16.4 ألف مواطن ببرنامج مسكن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، عن انتهاء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بإجمالي 505 قطع أراضٍ متنوعة، ضمن برنامج“مسكن”، والتي تقدم عليها 16513 مواطنا، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض)، وكذا القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.
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وفي ذات السياق، أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص قطع الأراضى الأكثر تميزا، تم إجراء القرعة العلنية على 38 قطعة أرض تقدم لها 371 عميلا، قاموا بالسداد بالدولار الأمريكي وفقا لشروط الطرح بمدن (العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع الأراضي المتميزة، تم إجراء القرعة العلنية على عدد 155 قطعة أرض تقدم لها 7634 متقدما بأعلى نسبة سداد 100%، وفقاً لشروط الطرح بمدن الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – حدائق أكتوبر.
وأشار الشوربجي، إلى أنه فيما يتعلق بمحور قطع الأراضي المتوسطة، فتم إجراء القرعة العلنية على عدد 312 قطعة أرض بين 8499 متقدما بأعلى نسبة سداد 100%، وذلك بمدن أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – غرب قنا الجديدة – غرب اسيوط الجديدة – السادات.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107671266
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