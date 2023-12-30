تخصيص 505 قطع أراض تنافس عليها 16.4 ألف مواطن ببرنامج مسكن

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، عن انتهاء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بإجمالي 505 قطع أراضٍ متنوعة، ضمن برنامج“مسكن”، والتي تقدم عليها 16513 مواطنا، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض)، وكذا القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

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وفي ذات السياق، أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص قطع الأراضى الأكثر تميزا، تم إجراء القرعة العلنية على 38 قطعة أرض تقدم لها 371 عميلا، قاموا بالسداد بالدولار الأمريكي وفقا لشروط الطرح بمدن (العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة).

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع الأراضي المتميزة، تم إجراء القرعة العلنية على عدد 155 قطعة أرض تقدم لها 7634 متقدما بأعلى نسبة سداد 100%، وفقاً لشروط الطرح بمدن الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – حدائق أكتوبر.

وأشار الشوربجي، إلى أنه فيما يتعلق بمحور قطع الأراضي المتوسطة، فتم إجراء القرعة العلنية على عدد 312 قطعة أرض بين 8499 متقدما بأعلى نسبة سداد 100%، وذلك بمدن أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – غرب قنا الجديدة – غرب اسيوط الجديدة – السادات.

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