وزير الإسكان يُصدر 8 قرارات لإزالة مخالفات بناء في ثلاث مدن

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، 8 قرارات إدارية، لإزالة تعديات ومخالفات بناء بقطع أراضٍ تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة أخميم الجديدة).

وشدد الجزار – في بيان اليوم الجمعة – على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

موضوعاتفائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع للأسبوع الثامن على التوالي تيسيرات لاستكمال المشروعات بأراضي الإسكان التعاوني في المدن الجديدة تخصيص 505 قطع أراض تنافس عليها 16.4 ألف مواطن ببرنامج“مسكن”

وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية (مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة أخميم الجديدة) بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.