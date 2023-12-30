وزير الإسكان يُصدر 8 قرارات لإزالة مخالفات بناء في ثلاث مدن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، 8 قرارات إدارية، لإزالة تعديات ومخالفات بناء بقطع أراضٍ تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة أخميم الجديدة).
وشدد الجزار – في بيان اليوم الجمعة – على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
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وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية (مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة أخميم الجديدة) بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
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