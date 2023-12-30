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51 مليار جنيه تكلفة وحدات سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة

12/30/2023 11:01:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأت الحكومة في تنفيذ 55 ألف وحدة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ليصل عدد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها فى المنطقة إلى 90 ألف وحدة، بتكلفة 51 مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توضيحي بشأن مشروع الوحدات السكنية، بمدينة أكتوبر الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” والتي من المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بتسليم عقود هذه الوحدات للمستحقين.

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ويبلغ مساحة مشروع مبادرة“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة نحو 3500 فدان، وجار تنفيذ بها 35 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 26 ألف وحدة سكنية منهم، وجار الانتهاء من تنفيذ 9 آلاف وحدة قبل 30 يونيو 2024.

وكان قد تم تسليم عدد 5 آلاف وحدة سكنية للمواطنين المخصص لهم تسليم تلك الوحدات وجار تسليم باقي الوحدات تباعا.

ويستكمل المشروع تنفيذ 25 مبنى خدمى جديد بمنطقة غرب المطار بتكلفة 700 مليون جنيه، وجار تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107671264

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