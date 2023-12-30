51 مليار جنيه تكلفة وحدات سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت الحكومة في تنفيذ 55 ألف وحدة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ليصل عدد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها فى المنطقة إلى 90 ألف وحدة، بتكلفة 51 مليار جنيه.
ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توضيحي بشأن مشروع الوحدات السكنية، بمدينة أكتوبر الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” والتي من المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بتسليم عقود هذه الوحدات للمستحقين.
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ويبلغ مساحة مشروع مبادرة“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة نحو 3500 فدان، وجار تنفيذ بها 35 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 26 ألف وحدة سكنية منهم، وجار الانتهاء من تنفيذ 9 آلاف وحدة قبل 30 يونيو 2024.
وكان قد تم تسليم عدد 5 آلاف وحدة سكنية للمواطنين المخصص لهم تسليم تلك الوحدات وجار تسليم باقي الوحدات تباعا.
ويستكمل المشروع تنفيذ 25 مبنى خدمى جديد بمنطقة غرب المطار بتكلفة 700 مليون جنيه، وجار تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107671264
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