من جزيرة الثعابين إلى أرض البراكين.. 7 أماكن حول العالم ممنوع زيارتها أو الاقتراب منها

MENAFN - Al-Bayan) من الصعب تصور وجود العديد من الأماكن حول العالم التي يُمنع على الناس زيارتها، ما لم تكن باحثًا، عالمًا، أو ضابطًا عسكريًا، يتم منع الجمهور العام من زيارة بعض هذه الأماكن بشكل صارم، مما يضيف طبقة أخرى من الغموض إليها.

هناك مواقع تاريخية هشة لدرجة يمكن أن يتسبب البشر في الإضرار بها بسهولة، وهناك أيضًا أماكن خطيرة للغاية قد يرتبك العديد منا من زيارتها، من جزيرة مليئة بالثعابين إلى مكتبة تحمل أسرارًا خاصة، تعرف على هذه الأماكن المثيرة للغاية والمحظورة.

1 - جزيرة القردة (أمريكا)

جزيرة مورجان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسمى أيضاً "جزيرة القردة"، حيث يعيش فيها مجموعة من حوالي 4,000 قرد من نوع الريسوس.

قردة جزيرة مورجان ليسوا السكان الأصليين للجزيرة، حيث إنه في عام 1979 تم نقل القردة إلى هناك من بورتوريكو، بسبب انتشار فيروس الهربس B.



وقبل ذلك، كانت الجزيرة خالية من السكان، وغير مسموح للعامة بزيارة الجزيرة على الإطلاق، ويمكن للباحثين فقط من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذهاب إليها.

تُعتبر واحدة من أبعد الأقاليم في العالم، حيث تُعتبر إقليمًا أستراليًا، على الرغم من وقوعها بين مدغشقر والقارة القطبية الجنوبية، ويعتبر الموقع غير آمن للعديد من الأسباب، وأبرزها الحيوانات البرية والمفترسة، وقد اكتشف الباحثون أيضًا تدفق الحمم البركانية من بركان ضخم يُدعى بيك ماوسون.

تحتوي كهوف لاسكو على فنون جدارية لا تقدر بثمن يعود تاريخها إلى حوالي 17,000 عامًا مضت، وتم حظر الدخول إلى الكهوف منذ عام 1963 بسبب اكتشاف أن الفنون الجدارية كانت تتعرض للتهديد بسبب الفطريات التي يحملها السائحين خلال زياراتهم.

يقع في الجزيرة القطبية البعيدة سفالبارد بالنرويج، وتخزن فيه 100 مليون بذرة من جميع أنحاء العالم للحفاظ على السلالات في حال حدوث أي كوارث للكوكب.

وبُبني الخزان ليستمر 200 عام، بحيث يكون عميقًا بما فيه الكفاية تحت الأرض وعاليًا بما فيه الكفاية فوق مستوى سطح البحر لتحمل الزلازل وارتفاع مستوى سطح البحر والهجمات النووية.

5- جزيرة دا كويمادا غراندي (البرازيل)

تعرف جزيرة دا كويمادا غراندي باسم جزيرة الثعابين، وتعتبر موطنًا لنوع نادر وفتاك من الثعابين يُدعى اللانسهيد الذهبي، لذلك، من المنطقي أن تغلق الحكومة البرازيلية الجزيرة أمام الزوار، في حين يمكن للباحثين المؤهلين فقط الدخول، ولكن يجب أن يكونوا برفقة أطقم طبية.

6 – سورتسي (أيسلندا)

تعد جزيرة سورتسي من أحدث بقاع الأرض تكوناً، ويطلق عليها أرض البراكين، وقد نشأت نتيجة ثورة بركان في الفترة بين1963 إلى عام 1967، وفي الوقت الحالي، تُستخدم الجزيرة فقط لأغراض علمية، يُمنع أي زوار لها، باستثناء مجموعات البحث، وذلك لأن العلماء يرغبون في فهم كيف تتشكل الأنظمة البيئية فيها بدون تأثير بشري.

7 - معبد كوكولكان (المكسيك)

في الوقت الذي يتاح للسائحين زيارة موقع تشيتشن إيتزا الأثري بالمكسيك، لا يُسمح بتسلق معبد كوكولكان التاريخي، ويأتي ذلك بعدما سقطت امرأة من الهرم في عام 2006 أثناء نزولها، مما جعل السلطات المكسيكية تحظر الصعود للمعبد.