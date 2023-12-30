بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئياً إلى منطقة شنغن

بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئياً إلى منطقة شنغن
التاريخ
12/30/2023 8:00:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتباراً من 31
مارس حسبما أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد.
وفي بيان صادر في بروكسل وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 مارس.
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