بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئياً إلى منطقة شنغن

تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتباراً من 31

مارس حسبما أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد.

وفي بيان صادر في بروكسل وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 مارس.

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