المساعدات الإنسانية التي دخلت لغزة لا تغطي 10% من الاحتياجات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له السبت، أن كل ما دخل إلى غزة من مساعدات إنسانية لا يلبي 10% من الاحتياجات.

وجاء في البيان: "كل ما دخل إلى غزة من مساعدات إنسانية لا يلبي 10% من الاحتياجات، الشاحنات التي تدخل إلى جنوب قطاع غزة لا تغطي الاحتياجات الحقيقية للسكان".

وأضاف البيان: "دخول شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة محدود جدا بالتزامن مع استمرار حصار المناطق الشمالية".

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة سياسة إسرائيلية تهدف للتجويع المتعمد واستكمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة "أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس جوعا وتجويعا فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعا، بل وتموت أعداد يومية منهم بسببها".

وشددت على أنه استنادا إلى المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية".