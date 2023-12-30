طائرات نانوية لاستهداف الخلايا السرطانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق علماء في كوريا الجنوبية تقدماً كبيراً في علاج السرطان، حيث طوروا طائرات نانوية جديدة تستهدف الخلايا السرطانية وتقضي عليها بشكل انتقائي.
تتكون هذه الطائرات النانوية، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((نانو توداي))، من جزيئات بروتينية مغلفة بجسيمات نانوية، والتي تحتوي على روابط تستهدف أنواعاً معينة من الخلايا السرطانية، إضافة إلى روابط أخرى تجذب الخلايا القاتلة الطبيعية.
وفي المعمل، أظهرت هذه الطائرات النانوية قدرتها على الارتباط بالخلايا السرطانية وتنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية للقضاء عليها، كما أظهرت قدرتها على إيقاف نمو الأورام في الفئران المصابة.
ويعتقد الباحثون أن هذه الطائرات النانوية يمكن أن توفر علاجاً واعداً لأنواع السرطان الصعبة، مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة.
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