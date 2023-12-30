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طائرات نانوية لاستهداف الخلايا السرطانية

12/30/2023 7:25:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق علماء في كوريا الجنوبية تقدماً كبيراً في علاج السرطان، حيث طوروا طائرات نانوية جديدة تستهدف الخلايا السرطانية وتقضي عليها بشكل انتقائي.

تتكون هذه الطائرات النانوية، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((نانو توداي))، من جزيئات بروتينية مغلفة بجسيمات نانوية، والتي تحتوي على روابط تستهدف أنواعاً معينة من الخلايا السرطانية، إضافة إلى روابط أخرى تجذب الخلايا القاتلة الطبيعية.

وفي المعمل، أظهرت هذه الطائرات النانوية قدرتها على الارتباط بالخلايا السرطانية وتنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية للقضاء عليها، كما أظهرت قدرتها على إيقاف نمو الأورام في الفئران المصابة.

ويعتقد الباحثون أن هذه الطائرات النانوية يمكن أن توفر علاجاً واعداً لأنواع السرطان الصعبة، مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة.

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