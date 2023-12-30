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ريدلي سكوت بين المكرمين من تشارلز الثالث

12/30/2023 7:25:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كان المخرج ريدلي سكوت والمغنية شيرلي باسي من بين 1227 شخصاً كرمهم الجمعة الملك تشارلز الثالث بمناسبة العام الجديد لنجاحهم أو خدمتهم للمملكة المتحدة.

بعد أسابيع قليلة من إطلاق فيلمه الأخير ((نابليون))، رقي ريدلي سكوت، المعروف بإخراجه أفلاماً شهيرة كثيرة منها ((غلادياتور)) و((إيليين)) و((ثيلما أند لويز))، إلى رتبة فارس الصليب الأكبر في الإمبراطورية البريطانية.

أما المغنية الويلزية شيرلي باسي، التي سبق أن نالت وسام شرف والمعروفة خصوصاً بأدائها ثلاث أغنيات لأفلام من سلسلة جيمس بوند، فقد حصلت على لقب رفيقة الشرف، وهي جائزة عالية القيمة باتت باسي الشخص الـ64 على قيد الحياة الذي يحوزها.

وقد باعت شيرلي باسي (86 عاماً)، أكثر من 130 مليون أسطوانة، وغنت بشكل خاص في احتفالي ذكرى مرور خمسين عاماً ثم ستين عاماً على بدء حكم إليزابيث الثانية.

وفي المجال الثقافي أيضاً، حصلت الممثلة إميليا كلارك، مؤدية شخصية دينيريس تارغيريان في مسلسل ((غايم أوف ثرونز))، على وسام الإمبراطورية البريطانية لأنها شاركت مع والدتها جينيفر في تأسيس جمعية لمساعدة ضحايا النزيف الدماغي، وهي مشكلة صحية عانت منها شخصياً.

وأخيراً، في المجال الأدبي، جرت ترقية كاثرين (كيت) موس، مؤلفة رواية (((المتاهة))) التي حققت نجاحاً عالمياً، إلى رتبة قائد في وسام الإمبراطورية البريطانية.

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