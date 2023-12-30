5 عروض في افتتاح «الشارقة للمسرح الكشفي»

افتتحت، الجمعة، فعاليات الدورة 11 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بحضور عبدالله العويس رئيس الدائرة.

واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح. وفي كلمته، رفع عبدالله سعيد السويدي أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود لإثراء وتطوير الأنشطة التي تقيمها المفوضية. وقدمت عروض المهرجان في حيز دائري توسط فناء مقر المفوضية، وصمم ليماثل هيئة المخيم الكشفي، إذ تحيطه الخيام، وتوزعت من حوله مقاعد الجمهور.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان الدكتور محمد يوسف، والمخرج يحيى البدري، والكاتب مجدي محفوظ.

وتبارى المشاركون في تجسيد خمسة عروض مسرحية قصيرة تشاركوا في تأليفها وإخراجها، وهي: ((مساجين))، و((ترند))، و((التفرقة))، و((مصير))، و((الظالمون)).

وجاءت جوائز اليوم الأول على النحو التالي: جائزة أفضل فكرة لمسرحية ((مصير)) التي قدمتها مجموعة جوالة الشارقة (أ)، وجائزة أفضل معالجة للفكرة لـ((المساجين)) من تقديم مجموعة جوالة كشافة الشارقة (ب)، وجائزة أفضل مسامر ذهبت إلى جاسم سامي غريب من مجموعة جوالة الشارقة (أ). وجائزة أفضل ممثل فاز بها: عبدالله محمد حسن من مجموعة جوالة الجامعة القاسمية، وأنس يوسف من مجموعة جوالة الشارقة (أ)، وخالد خليل من مجموعة جوالة الشارقة (ب)، وخالد فهد بلال من مجموعة جوالة الشارقة (ج).