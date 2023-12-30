طقوس الشتاء تزين قصائد الشعراء

علاقة الشاعر مع ما يحيط به لا تتشابه مع غيره، فهو يتأثر بشكل مختلف، ويتفاعل ويعبر بحروفه وكلماته فيبهر المتلقي بنصوص شعرية تعكس تجربته وتأثير ما حوله عليه، وليس ذلك فحسب فالقارئ يستطيع أن يقرأ ملامح الفصول وتأثير الطقس والمناخ أيضاً من خلال مفرداته أو تشبيهاته وتعابيره التي يترجمها لتتحول لقصيدة، ويبدو أن الشتاء هو سيد الفصول، والدفء يلقي بظلاله على الشاعر والشعر فماذا يقول الشعراء عن أثر الشتاء على النص الشعري.

قريحة

تقول الشاعرة حمدة المر: مظاهر الشتاء ترسم البسمة على شفاه كل شاعر وتهيض القريحة الشعرية وتجعل الأبيات الشعرية تنسحب مثل انسكاب الينابيع بالطبع فصول السنة واختلاف الطقس يؤثر على الشعراء وطقوسهم الشعرية ويمطر فصل الشتاء بأبياته على شعراء النبط، وأذكر قبل سنوات عدة قمت بكتابة بيتين عن الشتاء وتحولت لسجال شعري شارك به العديد من الشعراء:

برد الشتا يجمع هواجيسي الشرد

ماكني الا اطرد الجدي وسهيل

الله محلى طلعة البر في البرد

والله محلى شبة النار في الليل

وتضيف: مظاهر الشتاء لوحات فنية يستوحي منها الشاعر أبياته وفي جمالية هذا الفصل كتبت:

الجو باسم مكتسي غيم وامطار

والدرب أخضر.. حث لونه خِطانا

يارب كما احييت جوري وجلنار

تجعل ذكرنا حي.. وتدمح خطانا

وتذكر الشاعرة مهرة الياسي أبرز ملامح هذا الفصل التي يوظفها الشاعر في نصه الشعري كالمطر والغيم، حيث توجد تفاصيل الغيوم ومسمياتها وهطول المطر في أغلب قصائد الشعراء، ويتأثر الشاعر بلا شك بالتغيرات المناخية التي ترتبط بفصل الشتاء، لذا نراه يتغنى بالغيم والمطر ورحلات الجبل وجولات البر.

وللشاعرة تجربة شعرية في توظيف ملامح الشتاء في نصوصها الشعري حيث أنشدت في إحدى قصائدها تقول:

المطر والغيم واجمل امنياتي

والبراد اللي على روحي تغنّى

هي تفاصيل تروّق لي حياتي

غير نبض في عروقي لك يحنّا

وتقول أيضاً إن العديد من شعراء الإمارات في الماضي تغنوا بالشتاء وتستذكر أبيات الشاعرة القديرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي حيث قالت:

يعـل يـود السحـب لمنيـره

بـالـحـيـا تـنـهــل وسـمـيــه

..قاعهـم تصـبـح مغـاديـره

بالشطـوط مسـويـه عـيـه

من جهته، يقول الشاعر أحمد شلشول: يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي تحظى باهتمام من جميع الناس، لأنه يعكس أفكاراً ومشاعر وأحاسيس متنوعة لدى الإنسان، فما بالك إذا كان هذا الإنسان شاعراً وفي اعتقادي هذا الفصل يعكس مشاعر وأحاسيس متنوعة مثل الحب والحزن والوحدة والأمل والعطاء والذكريات والاشتياق وغيرها من المشاعر.

والتي يستطيع الشاعر بموهبته الشعرية ترجمتها إلى قصائد بأسلوب فني وبلاغي جميل. ويضيف: يعتمد الشعراء في وصف فصل الشتاء على مجموعة من الصور الفنية والمحسنات البديعية، مثل التشبيه والاستعارة والكناية، وذلك لإبراز جمال الطبيعة في هذا الفصل وتأثيره على النفس البشرية، ويستخدم الشعراء كذلك الرمزية لتمثيل أفكارهم ومشاعرهم في فصل الشتاء، مثل استخدام المطر للتعبير عن الاشتياق، العطاء، أو استخدام الثلج للتعبير عن النقاء وصدق النية.

ارتباطات

ويتحدث الشاعر عبيد الشاعر عن الشتاء وارتباطه بالتقاء الأحبة والأصدقاء فيقول: يرتبط الشتاء بالحنين وتلاقي الأصدقاء والأسر والأحبة وخصوصاً في دول الخليج، حيث إن الأجواء الشتوية فيها جميلة وباردة تغمرها الألفة والأنس والابتهاج، فنرى أن الشعراء أجادوا توظيفها في العديد من الصور الشعرية ومن ضمنها وصف لقاء الأحبة في البراري تحت ظلال السحاب.

وعن أثرها في النص الشعري يقول الشاعر: المفردات والصور الشعرية والأحاسيس تتأثر من التغيرات المناخية، فالأجواء الباردة والممطرة تحسن الحالة النفسية وتحرك القريحة وتلهم الشعراء أكثر من الفصول الأخرى، وخصوصاً في البلاد العربية التي يكون شتاؤها لطيفاً غالباً ولا تجتاحها أجواء عاصفة. وعن تجربته في تجسيد ملامح الشتاء في قصيدة شعرية، قال:

الـتـدفئة مـا هـي بـالأثواب والـصوف

الـتـدفـئة فـ امـلامـس الإيــد بـالإيــد

برد الجفا ما حسّس العاشق بــ خوف

الّا اذا شــــــحّ الــشــتــا بـالـمـواعـيـد

أحمد شلشول

عبيد الشاعر

حمدة المر

مهرة الياسي