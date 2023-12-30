«دبي للتسوق» يستهل العام الجديد بروائع العروض الفنية

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية التاسعة والعشرين أقوى العروض الحصرية لنخبة من الشخصيات الكوميدية وأفضل الممثلين الموهوبين وأكثر الشخصيات المشهورة حول العالم.

حيث سيقدمون مجموعة رائعة من العروض الحية ضمن أجواء مليئة بالضحك والفرحة والدهشة خلال موسم الشتاء والأعياد في دبي.

ومع استمرار فعاليات مهرجان دبي للتسوق باستقطاب المزيد من سكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار، فإنه ينتظرهم الكثير من الفعاليات المميزة في العديد من وجهات المدينة وتتضمن العروض الكوميدية وتجارب الموسيقى عبر الأجيال والأنشطة الترفيهية والعروض المسرحية ليعيشوا أروع اللحظات ويصنعوا أجمل الذكريات.

((نغمات دبي))

تعود أمسيات ((نغمات دبي)) مجدداً لتقدم مجموعة من العروض الموسيقية المباشرة التي تتيح الاستمتاع بأجمل النغمات والألحان في مواقع متعددة في مختلف أنحاء المدينة، وسط أجواء الطقس اللطيفة. الموعد من 5 حتى 14 يناير مع عروض موسيقية مجانية مبهرة تستضيفها 10 مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، بما فيها ممشى الخوانيج، السيف، بوكس بارك، جزيرة بلوواترز، دبي فستيفال سيتي مول، لاست إكزت الخوانيج، ودي إكس بايك.

تجارب كوميدية

سيكون محبو الكوميديا على موعد مع تجربة فريدة في مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم الكوميدي البريطاني مايكل ماكنتاير، الفائز بجائزة البافتا، عرضه المباشر في كوكاكولا أرينا بعنوان ((MACNIFICENT)) يوم السبت 13 يناير ضمن أمسية لا تنسى مليئة بجرعات من المواقف المضحكة. ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير.

ويؤدي ((أوميد جليلي))، نجم الكوميديا الحائز على العديد من الجوائز عرضه المباشر في 7 يناير، في ((مركز دبي التجاري العالمي)).

أداء مبهر

تستضيف ((سيتي ووك)) عرض موسيقى عبر الأجيال الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ويأخذهم في رحلة تسلط الضوء على موسيقى من عقود مختلفة. وابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع 29 ديسمبر حتى ليلة رأس السنة، سيتضمن العرض أغاني البوب الرائعة بعنوان ((أداء مبهر، فرق، وإيقاعات))، وسيستمتع الزوار بإيقاعات وأغاني جاستن تيمبرليك، وبيونسيه، وسولجا بوي وحركاتهم التي لا تنسى.

حيث يؤديها مجموعة من الراقصين المحترفين. كما سيُطرب الزوار مسامعهم بأصوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكل من داني عريضي، وإيريني، وتايلور، ودي جي كيزا، وذا آرك، حيث تتلاقى الموسيقى مع الحركات الاستعراضية ضمن عروض مبهرة تعيد الزوار بذكرياتهم إلى الوراء وتشعرهم بالحنين إلى الماضي.

السنافر

يرحب سيتي سنتر مردف بضيوفه السنافر من 4 حتى 21 يناير في قرية السنافر، حيث ينتظر عشاقهم مفاجأة خاصة جداً وهي الاحتفال بذكرى مرور 65 عاماً على ظهور تلك الشخصيات الكرتونية الزرقاء الصغيرة.

وسيقدم بابا سنفور مع سنفورة، وسنفور مفكر، وسنفور قوي، وسنفور رسام، وسنفور أكول، وسنفور مزارع، والدكتور إدي منتاري تجربة عائلية مسرحية مليئة بالفرح. كما سيستمتع زوار قرية السنافر بتجربة تفاعلية وغامرة في تسع مناطق استثنائية، تتضمن منزل السنافر، ومنطقة العضلات، ومنطقة الجمال وغيرها.

يمكن دخول قرية السنافر بسهولة بالحصول على رمز الدخول عند إنفاق ٢٠٠ درهم أو أكثر لدى المتاجر المفضلة في سيتي سنتر مردف والتوجه إلى القرية وتقديم الرمز. وسيكون عرض السنافر المسرحي والالتقاء بهم مجانياً ومتاحاً لجميع الزوار أثناء تواجدهم في مركز التسوق.

معزوفات رائعة

من العروض المبهرة التي تستضيفها دبي أوبرا عرض استذكار أروع المعزوفات والمقطوعات الموسيقية من ألبوم ((Tubular Bells)) للموسيقار ((مايك أولدفيلد)) الذي أصدره قبل نصف قرن وتحديداً في العام 1973، وذلك يوم الجمعة 12 يناير. وقد حقق هذا الألبوم شهرة عالمية واسعة، واحتل المرتبة الأولى ((في قائمة بيلبورد 200)) في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وبيعت منه أكثر من مليوني نسخة في المملكة المتحدة، و15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. وتجمع هذه المقطوعات بين مجموعة من الآلات والأصوات التجريبية، حيث تم استخدامها لموسيقى شارة البداية لفيلم الرعب طارد الأرواح الشريرة الحائز على جائزة أوسكار.

وتعد الأمسية المميزة التي تجمع راقصي الباليه العالميين ((إيكاترينا كريسانوفا)) و((إيفان فاسيلييف))، نجمي ((مسرح البولشوي))، من الفرص الرائعة حيث يمكن مشاهدة أدائهما في عرضهما المباشر في ((دبي أوبرا))، حيث يقدم هذا الثنائي، يرافقهما أكثر من 60 عازفاً، عرض الباليه الشهير ((القرصان)) في 6 و8 يناير. حيث يتزامن هذا العرض المذهل مع عيد ميلاد ((يوري غريغوروفيتش)) السابع والتسعين، وهو مصمم الرقصات الرائد لفرقة باليه ((مسرح البولشوي)).

هذا إلى جانب الحفل الموسيقي، الذي يحييه أعضاء فرقة KPOP الشهيرة ((تشانيول)) و((شيومين)) و((تشين)) في ((كوكا كولا أرينا)) لليلة واحدة فقط، في 14 يناير ليقدموا أجمل أغنياتهم.

حفل ختامي

ويأتي الحفل الختامي الرائع لمهرجان دبي للتسوق واستمتعوا بالاحتفالات مع مجموعة النجوم العرب والعروض الحية المذهلة، وعرض رقمي يبهر الأنظار، وأكبر عرض لطائرات الدرون منذ انطلاق المهرجان، والألعاب النارية، ومجسمات الإضاءة المذهلة، وعرض جوي من فريق الفرسان. بالإضافة إلى تجربة المأكولات المحلية المفضلة.

وعشاق الطرب على موعد مع أمسية لا تنسى لأروع النجوم العرب لكل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان المصري تامر حسني والفنانة الإماراتية بلقيس ليقدموا لكم أجمل الأغاني على المسرح. حيث يمكن الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة في 13 يناير في سكاي دايف دبي، الوجهة البحرية الأولى في المدينة، من الساعة 4 مساءً حتى 12:30 بعد منتصف الليل.

وإلى جانب ذلك، هناك تجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، حيث يمكن الاستمتاع بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلة لها خلال أروع وقت في السنة. إضافة إلى الكثير من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً.