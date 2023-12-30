منتخب سوريا يعسكر في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يصل منتخب سوريا لكرة القدم إلى دبي اليوم، للانتظام في معسكر تدريبي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، وسيلعب منتخب سوريا مباراتين وديتين خلال المعسكر، مع منتخبي قرغيزستان وماليزيا، يومي 5 و8 يناير المقبل. واختار الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب، 26 لاعباً في تشكيلته لنهائيات كأس آسيا، من بينهم 18 محترفاً في الخارج، و8 محليين، وخلت القائمة من عمر السومة لاعب العربي القطري، وضمّت 6 لاعبين جُدد، يمثلون المنتخب للمرة الأولى.
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