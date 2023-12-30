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منتخب سوريا يعسكر في دبي

12/30/2023 7:25:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يصل منتخب سوريا لكرة القدم إلى دبي اليوم، للانتظام في معسكر تدريبي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، وسيلعب منتخب سوريا مباراتين وديتين خلال المعسكر، مع منتخبي قرغيزستان وماليزيا، يومي 5 و8 يناير المقبل. واختار الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب، 26 لاعباً في تشكيلته لنهائيات كأس آسيا، من بينهم 18 محترفاً في الخارج، و8 محليين، وخلت القائمة من عمر السومة لاعب العربي القطري، وضمّت 6 لاعبين جُدد، يمثلون المنتخب للمرة الأولى.

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