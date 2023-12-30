تعادل العروبة والظفرة في قمة «الهواة»

تعادل الظفرة وضيفه العروبة أمس في قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة 14، وحافظ العروبة على الصدارة بالنقطة 33، والظفرة على الوصافة برصيد 25 نقطة، وتأجل حسم لقب بطل الشتاء إلى ما بعد نهاية مباراتي اليوم، حيث يلتقي دبا الحصن مع الذيد، والحمرية مع يونايتد.

وفاز العربي على سيتي بهدف سجله جونيور ووصل الفريق للنقطة 23، وتغلب مسافي على دبا الفجيرة 2 - 1، ووصل إلى 22 نقطة. وتعادل التعاون بتسعة لاعبين مع الجزيرة الحمراء 2 - 2. وتخطى مصفوت فريق الرمس بنتيجة 3 - 2، وتعادل غلف اف سي وغلف يونايتد سلبياً.

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