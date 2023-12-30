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لاعبو شباب الأهلي يحتفلون بـ«صب» الماء على ماركو

12/30/2023 7:25:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل لاعبو شباب الأهلي بكأس السوبر مع مدربهم الصربي ماركو نيكوليتش، بحمل المدرب داخل أرض ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، وأكملوا احتفالهم بـ((صب)) الماء على ماركو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة. وعلق ماركو على لقاء السوبر، بقوله: ((حققنا فوزاً مستحقاً في مباراة كأس السوبر، ووضعنا أول لقب هذا الموسم في خزينة النادي..

وبالتأكيد هذا الأمر يضاف إلى تاريخ النادي، ومسيرتي الشخصية، وأشكر اللاعبين لأنهم أصحاب الفضل الأول في تحقيقه، كما أشكر جماهير شباب الأهلي على مساندتها ودعمها للفريق سواء في مباراة السوبر أم في المواجهات السابقة، وأتمنى استمرار الدعم والمساندة حتى نهاية الموسم)). وواصل قائلاً: ((كما أشكر الشارقة على أدائه خلال اللقاء، وكل من ساهم في إنجاح مباراة كأس السوبر تنظيمياً أو فنياً، وأتمنى للكرة الإماراتية المزيد من مثل تلك المباريات الجميلة والقوية، والملاعب الرائعة مثل ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر)).

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة كأس السوبر الإماراتي، حظيت بأهمية كبيرة من الصحف والمواقع الرياضية الصربية، والتي تغنت بانتصار المدرب ماركو نيكوليتش، ومنها موقع ((سبورتال))، والذي أشاد بما حققه ماركو مع شباب الأهلي، وذلك تحت عنوان ((ماركو نيكوليتش فاز بشكل مثير للإعجاب بكأس السوبر في الإمارات))، وأشارت أن النجاح تم بمساهمة مساعديه الصرب أيضاً، وهم المدربان المساعدان سميلجانيتش وألكسندر روجيتش، وجوران باساريتش أخصائي العلاج الطبيعي، والمحلل لازار توميتش.

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