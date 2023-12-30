ماتيوس ليما: حققنا لقباً مستحقاً وانتظروا مني الأفضل

أكد ماتيوس ليما مهاجم شباب الأهلي، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام الشارقة، وحقق لقباً مستحقاً عندما توج بطلاً لكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه، وأوضح أن تحقيق اللقب جاء نتيجة التحضير الجيد للمواجهة، وهو ما ظهر بتقديم لاعبي فريقه لأفضل ما لديهم، وفرض شخصية البطل على أرض الملعب.

وأعرب عن سعادته بالتسجيل في مباراة السوبر، مؤكداً أن هذا الأمر مهم جداً لتاريخه في شباب الأهلي، وكشف عن خوضه لمباراة السوبر، وهو يعاني من الإصابة، وتحامل على نفسه رغم الآلام للمساهمة مع فريقه في إسعاد جمهور الفريق.

انتصار

كما أوضح إيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي، أن طرد عبد العزيز الكعبي لاعب الشارقة، خدم ((فرسان دبي)) كثيراً، وكان نقطة تحول مهمة في مباراة كأس السوبر، بعدما بدأها شباب الأهلي بشكل سيئ، وتلقي هدفين خلال أول نصف ساعة من المباراة، وأكد أن الروح القتالية والإصرار ساعدا فريقه على العودة، والخروج بالفوز في الشوط الأول، واستكمال مسيرة الانتصار في الشوط الثاني باستغلال الثغرات في صفوف الشارقة، لتحقيق انتصار تاريخي كبير.

وبارك محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، لجماهير فريقه الفوز بكأس السوبر مساء أول من أمس، بعد مباراة وصفها بالـ((صعبة))، لتأخر فريقه بهدفين أول نصف ساعة، ما زاد من صعوبة مهمة العودة والفوز بالمباراة وبأول ألقاب موسم 2023 - 2024.

وقال: ((تعاملنا مع مباراة كأس السوبر قبلها وبعد أول ربع ساعة من مجرياتها، بالكثير من الهدوء والتركيز، والجميع تلمس هذا الأمر على ضوء أحداث اللقاء والنتيجة الكبيرة التي حققها الفريق، وأتمنى أن ينعكس التتويج باللقب على باقي مشوارنا هذا الموسم)).

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