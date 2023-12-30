«السوبر» يكتب النهاية السعيدة لـ«فرسان دبي»

أهدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، كأس السوبر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس النادي، بعدما توج الفريق بكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه، مساء أول أمس، والتي سبق وحققها 5 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016 و2020، وذلك بفوزه الكبير أمام الشارقة 6 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ريمونتادا

نال ((فرسان دبي)) لقب السوبر، بعدما قدم أداءً قوياً في مباراة حفلت بكل أنواع الندية والإثارة والحماس، في ليلة سوبر بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتمكن خلال شباب الأهلي من عمل ((ريمونتادا)) خلال الشوط الأول، والعودة إلى اللقاء بالتعادل بعد التأخر بهدفين نظيفين، ثم إنهاء الشوط بالفوز بنتيجة 3 - 2، ولتسجل للمرة الأولى 5 أهداف في الشوط الأول من مباراة كأس السوبر، وواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة تاريخية كبيرة، ومن الصعب تكرارها في مثل تلك المواجهات النهائية على الألقاب.

شهدت قمة شباب الأهلي والشارقة أيضاً، العديد من اللقطات المهمة، ومنها الهدف الأول للشارقة عن طريق عثمان كامارا، ليصبح أول لاعب غيني يسجل في كأس السوبر، وكذلك الهدف الثاني للشارقة، والذي سجله موسى ماريغا، ليصبح أول لاعب فرنسي يسجل في كأس السوبر.

فيما وضع فيديريكو كارتابيا بهدفه الأول من ركلة الجزاء، فريقه شباب الأهلي على صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء في كأس السوبر برصيد 4 أهداف، أما ماتيوس ليما بتسجيله الهدف الرابع لـ((فرسان دبي))، فيعد ثاني أصغر لاعب يسجل في كأس السوبر بعمر 19 عاماً و8 أشهر و6 أيام، وبفارق 3 أيام عن راشد محمد عمر لاعب النصر عندما سجل في مرمى العين عام 2015.

من جانبه، قال عبدالمجيد حسين المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي: ((نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ على الرقم (1) في النادي، وذلك بالسعي للوصول إلى منصات التتويج في البطولات التي نشارك فيها، وهو الأمر الذي تحقق بالفوز بكأس السوبر، ويحملنا المزيد من المسؤولية في باقي مباريات الموسم الحالي، ولن يتم إلا بالاستمرار في دعم الفريق، وعمل وتكاتف الجميع)).

وعن مباراة السوبر، قال: ((يعتبر طرد لاعب الشارقة، نقطة تحول رئيسية في المباراة، لأنها حدثت وفريقه متقدم بهدفين نظيفين، وفي الحقيقة نحن توقعنا تغيير كوزمين لطريقة لعب الشارقة أول ربع ساعة، وهو ما حدث ونجح فيه بتسجيل هدفين، إلا أن لاعبي شباب الأهلي، تماسكوا، ونجحوا في العودة والفوز بالشوط الأول، واستمرار السيطرة والتسجيل في الشوط الثاني، والخروج بانتصار تاريخي كبير)).

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