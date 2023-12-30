انتصارات باهرة وتألق عربي في مختلف الرياضات

جاء حصاد العرب في العام 2023، والذي دخل مرحلة الوداع، سعيداً بصورة عامة بتحقيق كوكبة من الرياضيين نجاحات مشهودة في مختلف الألعاب في بطولات قارية ودولية، بالتوازي مع حصول العرب على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختي العامين 2030 في المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، و2034 في السعودية التي بقي ملفها المرشح الوحيد بعد انسحاب أستراليا، وبانتظار الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الدولي ((فيفا)) في الربع الأخير من العام 2024، وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته قطر باحتضانها مونديال العام 2022.

السعودية

سجلت الرياضة السعودية، نجاحات مشهودة في العام 2023، منها دخول ملفها منافساً وحيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، والفوز بحق احتضان كأس آسيا لعام 2027، والنجاح الباهر في استضافة بطولة أندية العالم لكرة القدم، واستقطاب دوري المحترفين لكرة القدم، نجوماً كبار أمثال رونالدو وكريم بن زيمة ونيمار وساديو ماني ورياض محرز وياسين بونو وكانتي وغيرهم في استثمار ضاعف من قيمة البطولة من مليار و400 مليون إلى 5 مليارات و600 مليون ريال سعودي.

وجعل الدوري السعودي منافساً قوياً للدوريات خارج القارة الآسيوية، في ظل دخول الأندية السعودية مرحلة مفصلية بإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، عبر مسارين رئيسيين، الأول، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني، طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص.

المغرب

شهد العام 2023، نجاحات رياضية مغربية عدة، منها، الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، بعد محاولات سابقة عدة لم يكتب لها النجاح، لتكون نسخة 2030، الأولى التي تقام مبارياتها في 3 قارات، أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، بعد قرار الاتحاد الدولي ((فيفا)) بإقامة عدد من المباريات في القارة الأمريكية الجنوبية.

وتأهل منتخب سيدات المغرب إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم في أول مشاركة في إنجاز عربي غير مسبوق، وبلوغ منتخب الناشئين ربع نهائي كأس العالم، وتتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس أفريقيا، وتتويج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2023، ونيل مدربه وليد الركراكي، وحامي عرينه ياسين بونو، جائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى على التوالي.

مصر

حققت الرياضة المصرية، انتصارات باهرة في العام 2023، أبرزها، فوز فريق الأهلي لكرة القدم بالمركز الثالث في بطولة أندية العالم، وفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي العريق، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ليعوض الأهلي خسارته أمام الفريق المغربي نفسه في آخر نسختين من البطولة القارية الكبيرة، وحصول وفوز عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة في سباق 50 متراً فراشة في إنجاز تاريخي على صعيد اللعبة في مصر.

البحرين

حققت الرياضة البحرينية، نجاحات مشهودة في العام 2023، منها، إحراز 20 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، واحتلت المركز التاسع قارياً، والفوز بالمركز الأول خليجياً، والرابع عربياً، في لائحة الترتيب العام النهائي لدورة الألعاب العربية في الجزائر، برصيد 42 ميدالية متنوعة، وفوز فريق المنامة بلقب بطولة أندية غرب آسيا.

ومشاركة منتخب البحرين في نهائيات كأس العالم لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخه، وفوز أحمد تاج الدين بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة، وفوز العداءة كيمي أديكويا بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

قطر

واصلت قطر زخمها المتصاعد في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى، بعد نجاحها المميز في استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، باستضافة 81 بطولة دولية وآسيوية وعربية وخليجية في مختلف الألعاب الرياضية في العام 2023، منها الجولة العالمية للمحترفين للكرة الطائرة، وبطولة العالم للجمباز، وبطولة العالم للرماية، وبطولة العالم للجودو، والدوري العالمي لكرة السلة، وبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي.

والتصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وبطولة آسيا للبادل، والبطولة العربية للاسكواش، والبطولة العربية للبادل والبطولة العربية للجودو، ودورة الألعاب الرياضية التاسعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون، وبطولة الخليج للاسكواش، وبطولة الخليج لكرة السلة، وبطولة الخليج للبادل، وبطولة الخليج للبليارد والسنوكر.

عُمان

حققت الرياضية العُمانية، نتائج طيبة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، بالحصول على المركز السابع عربياً، والـ 32 قارياً برصيد ميداليتين، الأولى فضية لمنتخب الشراعية، والثانية برونزية للعداء حسين الفارسي في ألعاب القوى.

الكويت

احتلت الكويت المركز الخامس عربياً، والـ 32 قارياً في دورة الألعاب الآسيوية في الصين بالحصول على 11 ميدالية، منها 3 ذهبيات و4 فضيات، ومثلها من البرونز.

العراق

تم إعادة افتتاح ملعب الشعب الدولي لكرة القدم في العاصمة العراقية بغداد بعد تنفيذ عمليات صيانة وتأهيل شاملتين وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وهو الملعب الذي يعد الأقدم في العراق، ويتسع لأكثر من 45 ألف متفرج، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1966 من قبل شركة كولبنكيان البرتغالية، حيث تم الافتتاح بلقاء ودي جمع منتخب العراق ونادي بنفيكا البرتغالي، وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

تونس

واصلت النجمة التونسية الشهيرة أنس جابر، مشوار التحدي في التنس، أملاً بتحقيق حلمها المؤجل بالفوز بإحدى بطولات ((غراند سلام)) الكبرى، وهي التي كانت قريبة جداً من ذلك في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلا أن الحظ خذلها في أكثر من مرة في مشهد زاد من إصرارها على نيل مرادها.

الجزائر

نجحت الجزائر بكسب الرهان بتنظيمها المميز للنسخة 15 من دورة الألعاب العربية في العام 2023، بمشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية عربية ، معززة الثقة في مقدرتها العالية على احتضان الأحداث الرياضية المختلفة.

الأردن

نجحت النجمة الأردنية جوليانا الصادق باعتلاء قمة التصنيف الدولي في التايكواندو بعد فوزها بألقاب وإحرازها ميداليات متنوعة في بطولات دولية كبرى، ما وضعها في وصافة التصنيف الأولمبي، في إنجاز عربي غير مسبوق في لعبة التايكواندو.

اليمن

فوز منتخب اليمن بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، في نتيجة تعد إنجازاً تحقق عن جدارة بفوزه في جميع مبارياته على منتخبات العراق وعُمان ولبنان في دور المجموعات، والإمارات في نصف النهائي، والسعودية في النهائي.

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