شباب الأهلي يتفق على شراء بطاقة البرازيلي برينو

(MENAFN
- Al-Bayan)
توصل نادي شباب الأهلي إلى اتفاق مع نادي أمريكا مينيرو لشراء بطاقة اللاعب البرازيلي برينو كاسكاردو مقابل 1.5 مليون دولار، وبعقد يمتد 5 سنوات.
وسيتم قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تبدأ 22 يناير المقبل، فور إكمال إجراءات التعاقد، ليكون أولى الصفقات الشتوية الداعمة لصفوف ((فرسان دبي)).
ويسعى شباب الأهلي إلى الاستفادة من فترة التوقف الطويلة الحالية، لظروف إعداد المنتخب للمشاركة في كأس آسيا بالدوحة ، من أجل دعم صفوف الفريق تحضيرا لإكمال الموسم الجاري بقوة بطموح الحفاظ على درع دوري أدنوك للمحترفين.
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