شباب الأهلي يتفق على شراء بطاقة البرازيلي برينو

توصل نادي شباب الأهلي إلى اتفاق مع نادي أمريكا مينيرو لشراء بطاقة اللاعب البرازيلي برينو كاسكاردو مقابل 1.5 مليون دولار، وبعقد يمتد 5 سنوات.

وسيتم قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تبدأ 22 يناير المقبل، فور إكمال إجراءات التعاقد، ليكون أولى الصفقات الشتوية الداعمة لصفوف ((فرسان دبي)).

ويسعى شباب الأهلي إلى الاستفادة من فترة التوقف الطويلة الحالية، لظروف إعداد المنتخب للمشاركة في كأس آسيا بالدوحة ، من أجل دعم صفوف الفريق تحضيرا لإكمال الموسم الجاري بقوة بطموح الحفاظ على درع دوري أدنوك للمحترفين.

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