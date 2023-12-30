Sunday, 31 December 2023 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأهلي يتفق على شراء بطاقة البرازيلي برينو

12/30/2023 7:24:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصل نادي شباب الأهلي إلى اتفاق مع نادي أمريكا مينيرو لشراء بطاقة اللاعب البرازيلي برينو كاسكاردو مقابل 1.5 مليون دولار، وبعقد يمتد 5 سنوات.

وسيتم قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تبدأ 22 يناير المقبل، فور إكمال إجراءات التعاقد، ليكون أولى الصفقات الشتوية الداعمة لصفوف ((فرسان دبي)).

ويسعى شباب الأهلي إلى الاستفادة من فترة التوقف الطويلة الحالية، لظروف إعداد المنتخب للمشاركة في كأس آسيا بالدوحة ، من أجل دعم صفوف الفريق تحضيرا لإكمال الموسم الجاري بقوة بطموح الحفاظ على درع دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30122023000110011019ID1107671180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث