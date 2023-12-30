«الأبيض» يتغلب على قيرغيزستان ودياً

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على ضيفه منتخب قيرغيزستان بهدف من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، أمس، على استاد محمد بن زايد ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا في الدوحة. حضر المباراة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت المباراة مواصلة باولو بينتو مدرب ((الأبيض)) قيادة المنتخب إلى الانتصارات بالفوز السادس.

لعب المنتخبان بتوازن في الهجوم والدفاع، بالشوط الأول، وكانت الفرصة الأخطر من نصيب منتخبنا عن طريق ضربة ثابتة نفذها كايو كانيدو اصطدمت بالقائم وتحولت إلى خارج الملعب، بينما كانت الفرصة الأبرز للضيوف من ضربة رأسية تألق علي خصيف حارس منتخبنا في إبعادها ببراعة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشهر الحكم السعودي سامي الجريس البطاقة الحمراء للاعب قيرغيزستان اليكولوف بعد منحه الإنذار الثاني بحجة التحايل. وأجرى باولو بينتو عدة تبديلات في صفوف المنتخب، ونجح البديل فابيو ليما في إنعاش الجانب الهجومي، وكاد يحرز هدفاً .

وأثمر الضغط المتواصل عن هدف فوز ((الأبيض))، وجاء عن طريق علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة تحصل عليها كايو كانيدو، بعد تعرضه للاعتراض، من حارس قيرغيرستان داخل منطقة الجزاء.

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