«الفجيرة» يلاحق الجزائري عكاشة حمزاوي قضائياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت إدارة نادي الفجيرة تحريك إجراءات قانونية في حق الجزائري عكاشة حمزاوي لاعب فريق الكرة وهداف دوري الدرجة الأولى، الذي غادر الدولة دون إخطار إدارة النادي بهدف التفاوض مع أحد الأندية.
وأكد بيان لنادي الفجيرة أن الإدارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب للحفاظ على حقوق النادي. الجدير بالذكر أن عكاشة حمزاوي انضم لصفوف ((الذئاب)) خلال الموسم الماضي وخاض مع الفريق خلال الموسم الجاري 14 مباراة محرزاً 10 أهداف وضعته في صدارة هدافي الفريق بدوري ((الأولى)) بجانب لاعب الظفرة بينك افوب.
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