«الفجيرة» يلاحق الجزائري عكاشة حمزاوي قضائياً

قررت إدارة نادي الفجيرة تحريك إجراءات قانونية في حق الجزائري عكاشة حمزاوي لاعب فريق الكرة وهداف دوري الدرجة الأولى، الذي غادر الدولة دون إخطار إدارة النادي بهدف التفاوض مع أحد الأندية.

وأكد بيان لنادي الفجيرة أن الإدارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب للحفاظ على حقوق النادي. الجدير بالذكر أن عكاشة حمزاوي انضم لصفوف ((الذئاب)) خلال الموسم الماضي وخاض مع الفريق خلال الموسم الجاري 14 مباراة محرزاً 10 أهداف وضعته في صدارة هدافي الفريق بدوري ((الأولى)) بجانب لاعب الظفرة بينك افوب.

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