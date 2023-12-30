«سوينغ فوت» نجم «كأس 2024» في «مهرجان العام الجديد»

خطف ((سوينغ فوت)) لـ ((رباح للسباقات)) لقب الشوط الرئيسي ((كأس 2024)) برعاية ((إسطبلات شادويل)) خلال السباق الخامس لمضمار جبل علي الذي حمل اسم ((مهرجان العام الجديد))، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم انتصاراتها القوية، محققة ثلاثية ((هاتريك))، واصلت من خلالها صدارتها لبطولة الملاك برصيد 22 فوزاً.







كما ظفر ((إيتشي دو نكر)) لـ ((الإسطبلات الوطنية)) بلقب ((كأس الوثبة ستاليونز)) المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة، ومحمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

اقتنص ((إيتشي دو نكر)) لـ ((الإسطبلات الوطنية)) لقب الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.53 دقيقة وبفارق أنف عن ((إيه إف مقام)) لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث ((إيه إف رامي)) لخالد خليفة النابودة أيضاً بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

الشوط الثاني

ظفر ((اجديت)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني ((كأس الشعفار للاستثمار)) لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.25.60 دقيقة وبفارق طول عن ((غالب)) المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً ((الحجاج)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث







حقق ((مجير)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث ((إي إس إس سبرينت ستيكس)) لمسافة 1200 متر برعاية ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.12.20 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن ((أتلانتيك سكاي)) لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث ((إمبريزون)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات)) بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الرابع

خطف ((شبابي)) لأحمد عبدالله الشيخ لقب الشوط الرابع ((كأس مجموعة بن دسمال)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.41.20 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((فيلفت كاكتوس)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير. وحل ثالثاً ((منتصر)) لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

توج ((سوينغ فوت)) لـ ((رباح للسباقات)) بلقب الشوط الخامس الرئيسي ((كأس 2024)) لمسافة 1600 متر برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.38.05 دقيقة وبفارق رأس عن ((تينبري ويلز)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث ((ديلوريان)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

حقق ((كوست سكاي)) لـ ((سكاي للسباقات)) لقب الشوط السادس ((أم سقيم ستيكس)) لمسافة 1800 متر برعاية مضمار ((جبل علي)) البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.51.94 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن ((غارث)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً ((ذي ماجيكال ماكول)) لإيه ال بتلر بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر ((وصال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع والختامي ((جلوريس ساترداي ستيكس)) لمسافة 1950 متراً برعاية مضمار ((جبل علي)) البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.59.87 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن ((زمان)) لعبدالله مناحي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث ((ستورمي اوشن)) لعبد الله مناحي أيضاً بقيادة الفارس كريستسان ديمورو وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

محمد الأحمد: ترقبوا مفاجآتنا في 2024







تقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والإدارة العليا لمضمار جبل علي، على دعمهم وثقتهم الغالية، التي حفزتنا على تقديم كل شيء جديد في المضمار الأصفر، الذي تكلل بالنجاح.

وأضاف أن سر النجاح كذلك يعود إلى الجماهير المحبة للمضمار العائلي، الذين أشادوا بالمبادرات والفعاليات التي قمنا بها، والتي نهدف من خلالها إلى إثراء السباقات وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم. وقال إن عام 2024 سيشهد مواصلة مفاجآتنا التي قمنا بها خلال هذا العام، التي سنواصل من خلالها إقامة المهرجانات الكبيرة المرتبطة بالمجتمع.

إضافة إلى البطولات الكبرى والجديدة. كما أشاد بالانتصارات التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن مايكل كوستا هو مدرب استثنائي تمكن خلال فترة وجيزة أن يضع بصمته المميزة في سباقاتنا.

جورج برنس: الخيارات مفتوحة أمام ((سوينغ فوت))

أشاد جورج برنس مساعد المدربين سايمون وإد كريسفورد بالأداء الكبير الذي قدمه ((سوينغ فوت)) بطل الشوط الخامس الرئيس، في أول مشاركة له في الدولة.

وقال إن البطل أظهر إمكانياته وقدراته القوية خلال التدريبات التي سبقت مشاركته في الشوط، خاصة أنها المرة الأولى التي يشارك فيها على المسارات الرملية.

وأضاف أن البطل حقق في فرنسا الفوز على مسافتي الـ 1600 والـ 2000 متر، إلا أنه قد يشارك على مسافة الـ 1600 في السباقات القادمة بالدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الخيارات مفتوحة أمامهم أبرزها سباق ((جبل علي للميل)) عقب التشاور مع الملاك.

مايكل كوستا: الثلاثية أفضل ختام لـ2023







عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها للسباقات، مضيفاً أن الثلاثية التي تحققت هي أفضل ختام للعام 2023.

وتحدث عن ((اجديت)) نجم الشوط الثاني، قائلاً بأنه توقع فوز ((غالب)) إلا أن البطل قدم أداءً مميزاً.

وعن ((مجير)) بطل الشوط الثالث، قال إن البطل كان من المفترض المشاركة في السباق الماضي إلا أنه انسحب قبل بداية الشوط، ولكنه عاد بقوة، مشيراً في الوقت ذاته أنه سيتم البحث عن سباق آخر للسرعة يناسب قدرات البطل. كما تحدث عن نجم الشوط السابع ((وصال))، مؤكداً استمرارية مشاركته في المضمار الأصفر.

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