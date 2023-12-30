31 ألف متسابق في سباق زايد الخيري بمصر

اختتمت منافسات النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بنجاح كبير بمشاركة 31 ألف متسابق ومتسابقة، وفازت بالمركز الأول لفئة الهواة سيدات، أميرة خيري فريد، وبالمركز الأول لفئة رجال محمد جمعة عبدالعزيز، وفي فئة المحترفين إسلام محمد، ولفئة المحترفات آمنة بخيت.

شارك في الحدث الذي أقيم تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 26210 من الأسوياء بنين وبنات، و3884 في فئة الكراسي المتحركة رجال وسيدات ومحترفين ومحترفات، و906 متسابقين ومتسابقات من قصار القامة.

وأطلق إشارة البدء الفريق ركن ((م)) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة في جمهورية مصر العربية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد الكعبي، عضو اللجنة المنظمة العليا للسباق، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومحمد حاجي خوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وعبيد البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، والعقيد ركن خالد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، وأمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

بدأ مسار السباق من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بالحي الحكومي، والعودة مرة أخرى لمسافة 10 كم، كما قام كبار الزوار بجولة تفقدية في أحياء ومعالم العاصمة الإدارية الجديدة.

تهنئة

وهنأ الفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، وكل الشركاء المساهمين في الحدث الخيري الكبير الذي يخصص ريعه إلى مستشفى الناس، ومؤسسة مصر الخير، والمستشفيات الحكومية، ويقدم جوائز قيمة للفائزين هذا العام تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه مصري يتم توزيعها على 10 آلاف متسابق ومتسابقة، إضافة إلى 100 رحلة عمرة زوجية، لشخصين، جرى عليهم السحب على هامش السباق.

وقال محمد الكعبي: النجاح الكبير يشكل محطة مهمة من محطات الخير والعطاء التي تحمل اسماً غالياً على قلوب كل العرب والمصريين، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليفيض بالخير في كل مكان مجسداً عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، التي وضع أساسها الراسخ الوالد المؤسس المغفور له، ووثق عراها وعزز دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الكعبي: نعتبر السباق عيداً سنوياً يتوج العلاقات الإماراتية المصرية مع كل نسخة جديدة، ويدعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وقد سعدت كثيراً هذه المرة بإضافة فئتي أصحاب الهمم من الجنسين، وقصار القامة، ليشمل كل شرائح المجتمع، وأشكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح الحدث.

وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث كان لكل منهم بصمته في إنجاح الحدث.

سعادة

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بإقامة النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيداً في الوقت نفسه بالإقبال الكبير من النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوي الهمم على المشاركة في النسخة الحالية في أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية.

ولفت إلى الدور التنموي الكبير لسباق زايد الخيري؛ حيث تخصص عوائده لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، وتحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للسباق من دولة الإمارات على تنظيمه عاماً تلو الآخر على أرض مصر، وتحقيق أهدافه المنشودة حتى بات تقليداً ينتظره أبناء مصر كل عام.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح السباق وتنظيمه بصورة احترافية في أحد أكبر المشروعات الكبرى بالشرق الأوسط ومصر((العاصمة الإدارية الجديدة))، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من قيادة البلدين الشقيقين كانت أحد ضمانات النجاح التي تؤكد الحرص على نشر الرياضة والتوسع في المشروعات التنموية المشتركة مع الإمارات الشقيقة.

عارف العواني: الجميع تسابق من أجل الخير







أكد عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن سباق زايد الخيري يمثل حلقة في مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها الإمارات منذ نشأتها، مشيداً بتنظيم النسخة الثامنة من السباق الذي أقيم في جمهورية مصر العربية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عشرات الآلاف، سعياً لمد يد العون، وإيماناً برسالة الخير والعطاء.

وأضاف العواني: يعود ريع سباق زايد الخيري لمؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، إضافة إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى، ليحقق بذلك الهدف الذي انطلق من أجله السباق، وبجوائز نقدية وعينية قيمة، تشجيعاً لجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية.

إشادة

وأشاد أحمد هلال الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بمكانة السباق، ووصوله للعالمية من خلال تواجده في أبوظبي وأمريكا ومصر واتجاهه نحو الهند، ما يجعله علامة فارقة في ثلاث قارات، خصوصاً وأن دوره لا يقتصر على العمل الخيري.

وإنما هو رسالة سلام ومحبة تحملها الإمارات لجميع شعوب العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية نموذج يحتذى به على كل المستويات، بفضل السياسة الحكيمة في البلدين الشقيقين. وتوقع الكعبي أن يتواصل السباق بنهجه الخيري وأن يشهد مزيداً من النجاحات، بعدما أصبح مطلباً شعبياً في مصر، ويشهد مشاركة مختلف الفئات، مؤكداً أن الشعب المصري يعشق اسم زايد الخير.

وأضاف: الأجواء التي يقام فيها السباق سنوياً، تعكس بوضوح الرسالة الراسخة في التقارب والتآخي بين الشعوب، مؤكداً أن السباق بات يشكل أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية التي تجذب الرياضة لخدمة الأعمال الإنسانية والخيرية.

محمد رفاعي: الرياضة تنشر الرسائل الإنسانية

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن استدامة سباق زايد الخيري تدعم آليات العمل الخيري وتبرز أهمية دور الرياضة في نشر الرسائل الإنسانية، وقال: هذه النسخة شهدت إقبالاً غير مسبوق من خلال مشاركة فئات متعددة وخصوصاً من ذوي الهمم.

وأضاف: الشراكة بين سباق زايد الخيري ومؤسسة ((مصر الخير)) تعد دعماً وتعظيماً لدور المجتمع المدني المصري في أداء دوره، والتنوع في الأنشطة الموجودة في الماراثون يسمح بتوجيه التبرعات والدعم لعدد من المناحي المختلفة، موضحاً أن شراكة المؤسسة في ماراثون زايد الخيري تعتبر التعاون الثاني، حيث كان التعاون الأول في ماراثون الإسماعيلية.

عبيد البلوشي: تعزيز دور الإمارات في ساحات العطاء



أعرب عبيد البلوشي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في سباق زايد الخيري، وإسهاماته لصالح المرضي والتخفيف عنهم، مؤكداً أن هذه الفعالية تعزز دور الإمارات في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات المستحقة.

ولفت إلى تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 100 رحلة للعمرة، إضافة إلى توزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية.

وأشار رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي إلى إطلاق الهيئة عدة مبادرات إنسانية على هامش فعاليات سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية، منها توزيع 3 آلاف طرد مواد غذائية يستفيد منها 15 ألفاً من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز