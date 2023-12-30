سعود بن صقر: مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن يربط الأبناء بتراثهم

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ختام منافسات النسخة 13 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ((السوان 2023 - 2024)).

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن المهرجان يعد علامة فارقة في سباقات الهجن العربية على المستوى الخليجي، وملتقى سنوياً يحظى بدعم ورعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إحياءً للموروث الشعبي والوطني الأصيل، وحفاظاً على الإرث المادي والمعنوي للآباء والأجداد من الاندثار.

مبيناً سموه أن الحدث يعد جزءاً مهماً من الماضي العريق الذي يعبر عن ثقافة وتراث الدولة، ويربط الأبناء بتراثهم وهويتهم الوطنية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بنتائج الأشواط الرئيسية في اليوم الختامي من المهرجان، وثمن المستوى التنظيمي المثالي، والمشاركة الواسعة من ملاك الهجن العربية الأصيلة من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعكس المحبة والأخوة بين أبناء الخليج العربي، والتنافس الشريف في رياضة الآباء والأجداد.

وكرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين في الأشواط الرئيسية.

شكر

وتقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي تلقاه الفعاليات التراثية بالدولة بشكل عام، وسباقات الهجن على وجه الخصوص. وقدم معاليه الشكر لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على متابعة المهرجان والحضور الدائم لكل الفعاليات.

وقال: المهرجان خلال سنواته السابقة حصد العديد من النجاحات التي انعكست على الملاك، من خلال تنقله من إمارة إلى أخرى، ما يعكس الصورة الحقيقية للدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به، وجميع من تواجد في ((السوان)) للمشاركة في العرس التراثي الكبير يعتبر فائزاً؛ لأن الاسم الكبير الذي يحمله المهرجان غالٍ علينا جميعاً.

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان أن المهرجان يحمل ذكريات لجميع أبناء المناطق التي استضافت العرس التراثي في سنوات سابقة، وأصبح عيداً سنوياً للملاك، وأشار إلى أن القيادة الرشيدة مستمرة في السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال.

وأشار معاليه إلى أن المهرجان حصد النجاحات تلو الأخرى، وميراث الأجداد مغروس في قلوبنا، ونحمل راية العرفان لكل من أسهم في العلو بهذه الرياضة التراثية، وقال: سباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لجهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات، وحملوا شعلة الفخر ورقيها، وانطلاقة المهرجان في نسخته الأولى كانت في السوان، ويمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يسهم في الحفاظ عليها.

وأكد أن مسيرة دعم الرياضات التراثية، لا سيما سباقات الهجن، مستمرة، في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة، وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، وسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.

نتائج

واعتلى 4 ملاك إبل أصيلة منصة التتويج في اليوم السادس من مزاينة الإبل في المهرجان، رافعين الرموز الذهبية، وحصدت المركز الأول في حول شرايا محليات لأبناء القبائل ((مياسة)) لمالكها ناصر الخييلي، وحققت ((زمط)) لمالكها مصبح حويرب المنصوري المركز الأول في حول تلاد محليات لأبناء القبائل.

وحصدت المركز الأول في شوط حول مهجنات أصايل لأبناء القبائل ((عسيلة)) لمالكها الفندي المزروعي، ونالت ((مرعبة)) لمالكها عبدالله السويدي المركز الأول في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل ((أهل المنطقة)).

سجل المهرجان مشاركة 600 مالك إبل أصيلة من 7 دول عربية، هي: الإمارات، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، واليمن، وجزر القمر، تنافسوا على مدار 6 أيام للفوز بجوائز بلغت 4 ملايين و300 ألف درهم.

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