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سوبر الافتخار والانكسار

12/30/2023 7:24:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هي على النحو الذي انتهت عليه، لم تكن مباراة السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والشارقة مجرد مباراة، بل كانت ملحمة كروية مثيرة وممتعة واستثنائية، لم يكن يأتي على الخاطر أو حتى المرور عليه أن تنتهي تاريخية، بستة أهداف كاملة مقابل هدفين لمصلحة شباب الأهلي، بل من كان يصدق أو يتوقع مجرد فوز شباب الأهلي بعد أن تقدم الشارقة بهدفين مبكرين، إنها الريمونتادا الغريبة النادرة التي كتبت الشعور بالزهو والافتخار لشباب الأهلي.

وفي المقابل، أشعرت الشارقة بالانكسار لا سيما مدربه الكبير أولاريو كوزمين المتخصص والذي لا يباريه أحد في صيد ألقاب المباريات النهائية، فإذا به هذه المرة ومن فرط الصدمة وغرابة سيناريو المباراة، لا يجد سوى الاستسلام التام والجلوس إلى جوار لاعبيه على مقاعد الاحتياطيين!

سيناريو التحول بدأ في الدقيقة 35 عندما أنقذ مدافع الشارقة هدفاً أهلاوياً مستخدماً ذراعه، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء صحيحة لشباب الأهلي مع طرده، ومنذ تلك اللحظة ثارت ثائرة فرسان الأهلي، وبدأ سيل الأهداف واحداً تلو الآخر حتى اكتملت السداسية التاريخية التي أهدت لشباب الأهلي سادس ألقابه وهو رقم قياسي، أشعل جماهيره الغفيرة، التي ازدحمت بها المدرجات فرحاً، بينما أصابت جماهير الشارقة بصدمة عنيفة لم تكن في الحسبان لفريق يتراجع بقسوة وهو الذي أطبق على كل كؤوس العام الماضي الأربع وحرم منها القوي والضعيف والصغير والكبير!

آخر الكلام

بالطبع هو فوز مبهر لشباب الأهلي، ولا شك أنه سيكون له مردوده على موقفه في دوري أدنوك الذي تراجع فيه للمركز الثالث، لكنه للأسف يزيد من أوجاع الشارقة الذي يتراجع على كل الجبهات، ولعله في تلك المباراة تحديداً دفع ثمناً باهظاً لم يكن يستحقه، إنها الدقيقة 35، وإنها سيناريوهات كرة القدم المفاجئة التي لا يستطيع أن يتكهن بها أحد قبل البدايات، وتتسبب أحياناً في قلب الموازين، كل الموازين رأساً على عقب، ليست بهدف ولا بهدفين، بل بنصف دستة أهداف لا ترحم ولا تفرق بين فريق صغير أو كبير!

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