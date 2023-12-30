ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟

تعد السياسة النقدية إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية حول العالم للموازنة بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي ومكافحة الضغوط التضخمية.

وذلك من خلال التحكم في أسعار الفائدة، وكميات النقد المتداولة في الاقتصاد، إذ يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي كبح الاستهلاك والاستثمار، ما يؤدي إلى تخفيف تضخم الأسعار والطلب الكلي والحد من النمو الاقتصادي، بينما يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز الاقتراض وتشجيع الاستهلاك والاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

ومثلما هو حال السياسة الخارجية، فإن هناك تبايناً في الآراء بشأن النظرة إلى كيفية التعامل مع التضخم، حيث يعتبر ((معسكر التضخم المرحلي)) و((معسكر التضخم الدائم)) إشارة إلى المواقف المختلفة لمخططي السياسات المالية والاقتصاديين تجاه التضخم.. إذ يرمز ((معسكر التضخم المرحلي)) لوصف الذين يظهرون تسامحاً وحذراً تجاه معدلات التضخم، مع تفضيل تحفيز النمو الاقتصادي على حساب مكافحة التضخم.

وفي المقابل، يستخدم رمز ((معسكر التضخم الدائم)) لوصف الذين يبدون صرامة، ومواقف حازمة تجاه التضخم؛ وضرورة القضاء على التضخم عبر استخدام سياسة نقدية حازمة تعمل على رفع الفوائد البنكية لمحاصرة التضخم، وبهذا، يظهر ((معسكر التضخم المرحلي)) التوازن والتسامح، في حين يجسد ((معسكر التضخم الدائم)) الصرامة والحزم في مواجهة التضخم.

وقد بدا هذا الانقسام بشكل أكثر وضوحاً في أعقاب جائحة كورونا بسبب تصاعد معدلات التضخم، حيث تبنى معسكر التضخم المرحلي فكرة أن التضخم الذي خلفته الجائحة ناجم عن اضطراب سلاسل الإمداد والتغيير في أنماط الطلب النابع من تغير طبيعة الحياة التي سببها الإغلاق وانخفاض الطلب على الخدمات مقابل السلع.

وقد كانت القناعة تتمثل في أن مشكلة التضخم العالمي هي مشكلة عابرة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، ومع إعادة فتح الاقتصاد ستنتهي أزمة التضخم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تدخل من جانب السياسة النقدية؛ حيث إن أزمة التضخم هي أزمة عرض وليست أزمة نابعة من جانب الطلب، وهذا يعني أن السياسة النقدية لن تكون فعالة بشكل كبير، وهذه الرؤية تبناها خبراء صندوق النقد الدولي، وحتى أعضاء الفيدرالي الأمريكي لفترة.

لكن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وجموح أسعار السلع الأساسية أديا إلى ازدياد معدلات التضخم حول العالم، بدأت تعلو نبرة أصوات صقور التضخم مثل لاري سامرز، ومحمد العريان، وغيرهم من كبار خبراء الاقتصاد في العالم التي ترى أن أزمة التضخم هي أزمة عميقة، وليس مؤقتة، ويجب اتخاذ نهج حازم لمجابهتها، وشمل التغير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية حول العالم حتى أن جيروم باول - رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخلى عن موقفه السابق بأن التضخم أمر مؤقت وعابر.

وقد قاد ذلك للانتقال إلى مرحلة السياسات الاقتصادية الحازمة التي ارتفعت فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لتصل إلى معدلات تاريخية لم تحدث إلا في الثمانينيات، وارتفعت فيها قيمة الدولار الأمريكي بقوة أمام معظم عملات دول العالم ما يعني تصدير التضخم من الولايات المتحدة إلى دول أخرى في ظل تسعير معظم السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء بالعملة الأمريكية. وهنا نستحضر تساوي قيمة الدولار الأمريكي مع اليورو.

إن من نتائج هذا النهج الحازم هو معاناة الدول النامية، حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في خروج رؤوس الأموال من الدول النامية إلى الولايات المتحدة، والدول المتقدمة، وظهرت أزمة ديون مثلما حدث في اقتصاد سريلانكا الذي أعلن إفلاسه، فضلاً عن ارتفاع تكلفة خدمة الديون ومعدلات الفقر والبطالة.

في الشهر الماضي، ظهرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة دون توقعات معسكر التضخم الدائم، حيث انخفضت بأكثر من المتوقع، ما يثير آمالاً بأن دورة التشدد النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصلت إلى نهايتها. وبعد الإعلان عن هذه الأرقام أصبح الجدال بين الاقتصاديين حول ما إذا كان الانخفاض هو نتيجة لتشديد السياسة النقدية أو لا.

يقول العالم الاقتصادي جوزيف ستيجلتز (الفائر بجائرة نوبل الاقتصاد) إن ((التشديد النقدي لم يساعد في حل الأزمة، فقد قاد ارتفاع أسعار الفائدة إلى تصاعد تكلفة التمويل العقاري، وبالتالي صعوبة شراء العقارات بالنسبة لأعداد متنامية من الناس، مما رفع الطلب على استئجار المنازل ورفع من كلفة الإيجارات وبالتالي من معدلات التضخم)).

وعلى الرغم من أن انحسار معدلات التضخم، يدعو إلى التفاؤل والارتياح لأن الاقتصاد العالمي لم يدخل في مرحلة ركود اقتصادي وأظهر صلابة تجاه سياسات التشديد النقدي، لكن الارتباك بين الاقتصاديين يعيد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما لم يتمكن غالبية الاقتصاديين من توقعها، ما يطرح السؤال الذي يعيد نفسه مرة بعد الأخرى: هل هناك أزمة في النظريات أم في الاقتصاديين؟