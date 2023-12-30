لا تصدق كل ما تسمع!

كثيرون يقعون ضحايا التشويش الذهني ومحاولة تغيير أفكارهم وتوجهاتهم بطرق أقل ما يقال عنها إنها لا أخلاقية، كالكذب، وتحديداً على مواقع السوشال ميديا، لذلك علينا أن نحذر جداً ونحن نستلم مئات الرسائل يومياً عبر صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام والسناب شات والتيك توك وعلى الواتس آب بشكل مستمر، والحذر يعني أولاً أن لا تصدق أي شيء تسمعه أو تراه دون أن تتأكد وتفكر وتراجع ما تسمعه!

لماذا؟ لأنه قد ثبت وبالأدلة القاطعة أنهم نادرون جداً أولئك الأشخاص الذين يستخدمون السوشال ميديا رغبة في التواصل والتعارف واكتساب المعرفة وبعض المرح والضحك، فهذه من الأسباب المبررة لاستخدام منصات التواصل، أما الواقع فيؤكد أن معظم مستخدمي هذه الوسائل لهم أجندات وأهداف مصالح واضحة ومحددة ومرسومة سلفاً، وأخطرها تلك الأجندات الخفية والشيطانية، التي تقوم على بث الأكاذيب والإشاعات والفتن والحروب الإلكترونية.. إلخ!

لذلك لا تعتقد أن من يحدثك في الثقافة يريد تثقيفك لوجه الله، نعم هناك من يجند نفسه لذلك، لكن هؤلاء قلة في خضم ملايين المنتفعين، لذلك احذر من شخص يزين لك كتاباً فيرفعه إلى هام السحاب وهو لا يعدو كونه كتاباً فارغاً، لأن ما يقوم به ليس سوى إعلان مدفوع الثمن لصالح دار النشر أو المؤلف أو المكتبة التي توزع الكتاب، فاقرأ واسأل ومحص الكلام قبل أن تذهب كحاطب ليل لتقتني كتاباً تلعن اللحظة التي اشتريته فيها!

واحذر ممن يروج فتناً عن بلادك ليزعزع ثقتك فيها، وفي قادتك وأهلك وحكومتك، فالسياسة لعبة مصالح لا حدود لها، وليس كل من احتل الشاشات وصرخ بأعلى حنجرته ووزع التهم صادقاً وصاحب حجة، فحتى هتلر لم يجمع الألمان حوله بالحب والولاء والبطش قدر ما جمعهم بالكذب، وحين أوصى وزير الدعاية لديه قال له: اكذب، اكذب، اكذب، وسيصدقك الناس حتماً، ولقد صدقه الكثيرون، حتى انكشف كذبه في النهاية، كإسرائيل التي انكشفت أمام العالم في حربها ضد أبرياء وأطفال غزة وانكشفت كل أكاذيبها أمام العالم!