الطاقة المتجددة في مناهج التعليم

في العالم المعاصر، أصبحت دول العالم تبحث عن المسرعات والحلول فيما يتعلق بتطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة عالمياً، وهم يعلمون أن التنمية المستدامة هي المبدأ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السائد في العالم عن طريق تعزيز مفهوم المبادئ التعليمية ورفع وعي المعلمين بمبادئ التنمية المستدامة وتغيير اتجاهاتهم نحوها، ليس فقط على مستوى المدرسة، بل أيضاً في الحياة اليومية.

مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية) يتم الاعتراف بها على نطاق واسع في الوقت الحاضر كاستجابة فعالة للقضية العالمية لتغير المناخ، ومن ثم فإن المعاهدات والسياسات البيئية الدولية تؤكد على الحاجة إلى إعادة توجيه نماذج الطاقة في البلدان نحو استخدام هذه الموارد.

ويفترض تغيير سياسة الطاقة ونموذج استهلاك الطاقة الشامل اتباع نهج شامل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وإدارة سلسلة من المعايير مثل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والتعليم.

ونتيجة لذلك، ينظر إلى مصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة على أنها موارد لتحسين الظروف المعيشية للسكان واستجابة للقضايا البيئية واستراتيجيات التنمية المحلية والإقليمية. وقد أدت هذه العوامل إلى نشر المعرفة والدراسات الاجتماعية لتقييم تفضيلات المجتمعات، وكذلك مستوى معرفتها في هذا المجال ذي الصلة.

علاوة على ذلك، فإن نطاقها يغطي مجموعة متنوعة من السكان، ولهذا السبب قام العديد من الباحثين بتسليط الضوء على دور وجوهر البحث في الهندسة الاجتماعية وزيادة الوعي بضرورة العمل في مجال التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فهم جوانب التنمية المستدامة يمكن تناوله بطرق مختلفة.

إن وتيرة التغيير في العالم المعاصر تتطلب اكتساب المعرفة بشكل مستمر ونشرها، ناهيك عن ضرورة التغيير في العديد من المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن إعداد المواطنين للعيش بوعي في المجتمع. ولذلك يلعب التعليم دوراً هاماً في هذا الشأن، إلا أنه عرضة أيضاً لعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة، لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها.

يعتبر الجمهور، وخاصة الشباب، عناصر أساسية في عملية تنفيذ الطاقة المتجددة الأولية. إن النفور من الصراع والاستخدام واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة يعتمد جزئياً على موقفهم الإيجابي وفهمهم وتقبلهم لهذا التغيير.

ويصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتمكن المجتمع من تحقيق بعض الفوائد غير المباشرة للطاقة المتجددة على الفور لأن الفوائد لا تتحقق إلا على المدى الطويل، وتتحقق فقط في الظروف القصوى. يعد التعليم عنصراً حاسماً وحجر الزاوية في تنمية أي أمة؛ فهو يحفز المساعي العلمية، ويضخ قوة عاملة ماهرة في سوق العمل الحديث، يمكن القول إن التعليم يحصن الدولة والمجتمع ويعزز المرونة اللازمة لمواجهة التحديات المفاجئة.

قد يغرس التعليم أيضاً لدى الشباب المعرفة المطلوبة والمسؤولية الأخلاقية اللازمة لفهم المشكلات البيئية وحلها بشكل أفضل، وخاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة. من المتوقع أن يلعب تعليم الطاقة المتجددة دوراً مهماً وفعالاً في تعزيز التنمية المستدامة وأن يساهم أيضاً في تحسين نوعية الحياة لقطاعات كبيرة من سكان العالم.

ومن الضروري أن يكون واضعو السياسات على دراية بآخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وأن يقدروا مزاياها وإمكاناتها في توفير خيارات إمدادات الطاقة المستدامة لتلبية الطاقة العالمية المتزايدة.

أوضحت الدراسات المتعلقة بالأرض أن حالة التنوع البيولوجي للكوكب أصبحت أسوأ من أي وقت مضى. وتظهر هذه النتائج أن الاستدامة بجميع أشكالها: لا تزال مطلباً أساسياً في التعليم على جميع المستويات، بدءاً من مدارس الأطفال ورياض الأطفال وحتى التعليم مدى الحياة.

إن دراسة معارف وتصورات ومواقف الجمهور فيما يتعلق بمختلف جوانب القضايا البيئية لها أهمية كبيرة في التعليم البيئي. إن الفهم المتكامل لهذه المعايير يمكن أن يدعم بشكل صحيح تخطيط مناهج التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواد التعليمية ذات الصلة.

يعد التعليم المدرسي تجربة اجتماعية بفضلها يثري تلاميذ المدارس علاقتهم بالآخرين، ويكتسبون المعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على اختيار أسلوب حياتهم المستقبلي. ينبغي الاعتراف بالتعليم من قبل المجتمع والفرد باعتباره العنصر والعامل الأكثر أهمية في الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشكيل الوعي العام في هذا الصدد.

إن التعليم المدرسي هو الذي يمكن أن يسهم في خلق مستقبل مستدام للعالم. علاوة على ذلك، فإنها تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى الوعي وتشكيل المواقف فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وكذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

والتعليم هو خطوة أولى وخريطة طريق مهمة في تحقيق هذا التحول في دول المنطقة، وإن تقنيات الطاقة المتجددة جاهزة للتنفيذ، ولكن هناك حاجة إلى زيادة ثقة الجمهور، والإصلاحات التنظيمية، ونظام الحوافز الاقتصادية لتنمية هذه الموارد لجعل استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع حقيقة واقعة. ولهذا السبب يجب أن يلعب المعلمون في المجتمع الخليجي والعربي دوراً فريداً في السعي لتعزيز التنمية المستدامة. ولذلك، ينبغي إعادة تعريف الدور الاجتماعي للمعلم على هذا النحو في عملية التغيير الاجتماعي الديناميكي.

ويجب على المعلم أن يشير إلى الاتجاهات في تحول العالم وتوضيح الظواهر التي تحدث في مثل هذا السياق ويقوم بتشكيل اتجاهات وقيم الطلاب ونتيجة لذلك يمكنه التأثير على تغيير سلوكهم وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في الحياة اليومية وسيكون فهم الطاقة المتجددة جزءاً حاسماً من المعرفة العلمية للمستقبل.

وننوه أننا أصبحنا في الإمارات أحد رواد التنمية، بفضل الله، ثم قيادتنا الرشيدة، التي تعاملت مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري على أنها نعمة حبانا بها الله جعلت منها ثروة وطنية عمت البلاد والعباد بناء على رؤية وقيادة حكيمة أسسها والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك علينا اليوم أن نستمر في التطوير والابتكار وأن نتعامل مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري لنجعل منها أيقونة نجاح وازدهار لاقتصادنا تنعكس إيجاباً على كل القطاعات.