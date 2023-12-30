حققنا أهدافنا كل عام؟

غالباً ما تكون بداية السنة الجديدة محفزة لكتابة الأهداف وترافقها رغبة في تحقيق الأمنيات. لا توجد دراسات واضحة تدعم علاقة التخطيط بتحقيق الأهداف، ولكن تشير الإحصائيات غير الدقيقة إلى قلة الأشخاص الذين يحققون أهدافهم نهاية كل عام وهم لا يتجاوزون 8 %.

أحد أهم الأسباب لعدم تحقيق الأهداف المرجوة هو وضع أهداف غير واقعية. عدم وجود تصور ذهني صحيح عن الهدف، بلا شك يعرقل تحققه. وجود العقلية الصحيحة في صياغة الهدف يسهم في تجليه على أرض الواقع. إضافة إلى أن الكثير من الأشخاص يركزون على إدارة الوقت لا إدارة الذات.

في الحقيقة أن إدارة الذات هي الأهم، بدليل أن البعض ينجز أكثر بكثير من غيره خلال اليوم والليلة وذلك ليس بسبب أن يومهم يحوي على أكثر من 24 ساعة، وإنما هم يعرفون كيف يديرون طاقتهم وتركيزهم بشكل أفضل خلال اليوم.

إحدى أهم المهارات الحياتية التي تعلمتها مهارة ((التفكير والتأمل الذاتي))، بحيث إننا نقوم بمراجعة أعمالنا لتحسينها وبشكل مستمر. تعتبر هذه المهارة، من المهارات المهمة والتي نحتاج إلى ممارستها بشكل منتظم لمعرفة وضعنا الحالي مقارنة بأهدافنا المستقبلية.

التخطيط الجيد لصناعة الهدف مع وضع مؤشرات صحيحة لقياسه يعد من العوامل الرئيسية لتجليه على أرض الواقع. العمل باستراتيجية خطوة بخطوة في صناعة الأهداف مهم، في النهاية نحن لا نستطيع أن نأكل الفيل دفعة واحدة.

أحد الأشياء التي لا أتخيل الحياة من دونها هو غياب وجود قائمة أو مفكرة أعمال. أعتقد بأن أهدافنا السنوية تستحق منا المتابعة الحثيثة وبشكل دوري من أجل التقييم والتصحيح.

وجود مفكرة أعمال لا يساعدنا على متابعة أهدافنا بشكل دقيق فحسب، وإنما على تطويرها وتعديلها أثناء الرحلة.

ماذا لو كنا ضمن 8 % الذين يحققون أحلامهم وأمانيهم نهاية كل عام سواء جميعها أو جزءاً منها؟ ماذا لو قمنا بدراسة أفضل الممارسات المتعلقة بتحقيق الأهداف وقمنا بتطبيقها بما يتناسب مع إمكانياتنا؟