الطريق سالكة لتحقيق السلام في اليمن

رغم المعاناة الكبيرة التي عاشها اليمنيون خلال عام 2023، إلا أن آخر أيامه شهدت إعلان الأمم المتحدة الاتفاق على خريطة طريق للسلام، يفترض أن يتم التوقيع عليها وبدء تنفيذها مطلع العام الجديد، ومن المرتقب أن يشهد عام 2024 معالجة كافة القضايا الخلافية وينتهي بالاتفاق على فترة انتقالية ترسم ملامح الدولة اليمنية المرتقبة.

وبعد ثماني سنوات من انقطاع المرتبات عن مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، ينتظر هؤلاء استئناف صرف الرواتب بموجب خريطة الطريق المقترحة، كما سيكون بمقدور اليمنيين التنقل بين المحافظات مع إعادة افتتاح الطرق بين المحافظات والسفر إلى الخارج بسهولة مع زيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وفي حين شهد عام 2023 أسوأ حرب اقتصادية شنها الحوثيون على الحكومة المعترف بها دولياً من خلال استهداف موانئ تصدير النفط وهي الهجمات التي أدت إلى إيقاف التصدير لأكثر من عام، وخسرت البلاد بسببها نحو ملياري دولار، فان انقسام البنك المركزي وفرض الحوثيين رسوماً مضاعفة على الحوالات المرسلة كبد الأسر خسائر كبيرة، حيث وصلت رسوم التحويل إلى 100 %.

وفي انتظار التوقيع على خريطة الطريق، فإن الملايين من اليمنيين الذين يعانون من الفقر يتطلعون إلى أن تبدأ مسيرة السلام وأن تستعيد مؤسسات الدولة حضورها وأن ينتهي الانقسام الاقتصادي وتتمكن الشركات من العمل وأن يستعيد الاقتصادي الوطني تعافيه، حيث تؤكد أحدث بيانات الأمم المتحدة أن 80 % من سكان اليمن يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية ذكرت أن اليمن خرج من المراكز الخمسة الأولى للبلدان الأكثر عرضة لطوارئ الأمن الغذائي، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفه في هذا الموقع عام 2021. وأكدت أن هذا التحول جاء نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات من 21.6 مليون إلى 18.2 مليوناً.

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