مقتل فلسطيني جنوبي الضفة واستمرار الاعتقالات وقرارات الهدم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل شخص برصاص الجيش عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية، فيما واصلت إسرائيل حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل في الضفة.

وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة تواصل رسمية مع إسرائيل، أبلغتها بمقتل الفلسطيني محمد حسين إسماعيل مسالمة، برصاص إسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار (جنوبي الخليل) وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة إلى 319 منذ 7 أكتوبر. من جهته أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي في عملية دهس استهدفت موقعاً عسكرياً في الخليل جنوبي الضفة، كما تم ((تحييد)) المنفذ.

وقال شهود عيان إن عملية الدهس وقعت على مفترق طرق يؤدي إلى مخيم الفوار ومدينة دورا في الخليل جنوباً، حيث يغلق الجيش مدخليهما ببوابات حديدية.

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطسنية بأن إسرائيل أخطرت أمس بهدم منازل عائلات ثلاثة فلسطينيين قتلوا في حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا في بيت لحم جنوب الضفة. وأكدت أن قوات إسرائيلية داهمت منازل عائلات القتلى الثلاثة وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 4860 فلسطينياً.

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