«الترسيم» وتطبيق «1701» يطبعان المشهد في لبنان

قبل أن يرمي العام الجاري آخر أوراقه، فتح ملحقاً جديداً في الأجواء الإقليمية والدولية، ومفاده اقتراب دخول لبنان في تفاوض مفصّل بما يتعلّق بكيفية تطبيق القرار الأممي 1701، وذلك وفق مساريْن: الأول، هو وقف المواجهات وإرساء التهدئة جنوباً، ربطاً بمسار الترسيم البرّي الذي اقترحه المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، فيما الثاني هو المسار السياسي، وفقاً للتصوّر الأمريكي، والمتعلّق بالحديث عن انسحاب إسرائيل من النقاط الـ13 المتنازع عليها مع لبنان.

تركة

ويبدو مجمل المصير اللبناني رهينة ((تركة)) تنتقل إلى السنة 2024، يجسّد وجهها الأول عند الحدود جنوب متفجّر، ينذر بتطوّراته الميدانية بانزلاق إلى الأسوأ، فيما يجسّد وجهها الثاني في الداخل أزمة فراغ رئاسي متمادٍ، باتت تهدّد بالإطاحة بكل الأصول الدستورية. وتأفل سنة وتحلّ سنة جديدة، ووجها الأزمة الداخلية والحدودية ينتظران، سواء بسواء، تدخلاً خارجياً من هنا ووساطة خارجية من هناك، لكي يُصار إلى تحريك الجهود الآيلة إلى منع اتساع المواجهة على الحدود الجنوبية، كما إلى إحياء ((رميم)) الوساطات حيال أزمة الفراغ الرئاسي وتداعياتها المختلفة.

واستباقاً للتطورات الميدانية، المعطوفة على مفاوضات تسوية تقودها الولايات المتحدة لتطبيق القرار 1701 لنزع فتيل النزاع على حدود لبنان الجنوبية، تردّدت معلومات مفادها اعتزام البيت الأبيض إعادة إيفاد هوكشتاين إلى بيروت، منتصف يناير، لإحياء جهوده في شأن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك في سياق محاولة تبريد المواجهات، والشروع في وساطة جدية تعيد زمام الأمور إلى الدبلوماسية.

توجه غربي

كما تردّدت معلومات مفادها وجود توجّه غربي جديد لإقامة منطقة منزوعة السلاح، تطال جنوب نهر الليطاني، بحيث تتولى قوات ((اليونيفيل)) وحدها مسؤولية هذه المنطقة، إضافة إلى انتشار هذه القوات على ((الخطّ الأزرق وإبعاد ((حزب الله)) عن الحدود، فيما تبقى المسارات العاملة على خطّ الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن موزّعة بين باريس وواشنطن.

وفي المحصّلة، فإن الثابت من المعلومات التي رشحت مؤخراً، وجود رغبة أمريكية- فرنسية مشتركة بدفع لبنان نحو توقيع اتفاق ترسيم برّي مع إسرائيل. ولهذه الغاية، ووفق ما يتردّد، لا بدّ من أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى ممارسة المزيد من الضغوط المتنوّعة، تثبيتاً لما تسعى إليه.

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