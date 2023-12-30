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آلاف الركاب عالقون في لندن بسبب الفيضانات

12/30/2023 7:24:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألغيت خدمات يوروستار للسكك الحديدية من وإلى لندن أمس، بعد أن غمرت المياه نفقاً تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، ما عطل خطط السفر للاحتفال بالعام الجديد.

تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة غار دو نورد في باريس.

وقالت شركة ((يوروستار)) التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، إنها لن تقوم بتشغيل خدمات القطارات فائقة السرعة بسبب الفيضانات.

وتعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة غيريت طوال فترة الأعياد. ومن المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات المناخية وتعطيل السفر خلال اليوم الأخير من العام.

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