ليبيا تستقبل 2024 بانتخاب 98 مجلساً بلدياً

تستقبل ليبيا العام 2024 بماراثون الانتخابات البلدية التي ستمثل خطوة مهمة على طريق التوافق الوطني من أجل التوصل إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وسيشمل الاستحقاق المنتظر 98 مجلساً بلدياً دفعة واحدة، في مهمة يصفها المراقبون بنقلة نوعية في الاتجاه نحو إرساء السلام والوئام الاجتماعي وتجاوز كل العراقيل السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وعقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعاً بديوان المفوضية في طرابلس، لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل، حيث تم استعراض الإجراءات الفنية لمرحلة التسجيل وآلية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني كأحد اشتراطات التسجيل، كما تم عرض خطة التوعية الانتخابية المصاحبة لعملية تسجيل الناخبين. وتراهن السلطات الليبية على أن تكون الانتخابات البلدية فرصة مهمة لرفع مستويات الوعي الاجتماعي بأهمية صناديق الاقتراع كآلية لتكريس الإرادة الشعبية وفسح المجال لإيجاد مسار ديمقراطي وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتدشن مفوضية الانتخابات العام الجديد 2024 بمؤتمر صحافي مهم تنظمه غداً الاثنين وتقدم من خلاله آخر المستجدات بخصوص الانتخابات البلدية التي يراهن عليها المجتمع الدولي كمنطلق لإعادة توحيد مؤسسات الدولة ولاسيما من حيث منظومة الحكم المحلي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ((البيان)) أنه سيتم الإعلان عن موعد الاستحقاق البلدي والذي ينتظر أن يكون في فبراير المقبل، بالتزامن مع سعي بعثة الأمم المتحدة لجمع الفرقاء الأساسين في الاجتماع التحضيري للمائدة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 23 نوفمبر الماضي.

وفي السياق، أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية على دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية، موضحاً أن دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، معرباً عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية. وبحسب القانون المعتمد، فإن البلديات التي يتجاوز يبلغ سكانها أكثر من 250 ألف نسمة، سيتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد من بينها 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

أما البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 250 ألف نسمة فيتكون مجلسها البلدي من 7 مقاعد من بينها 5 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، بحيث تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

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