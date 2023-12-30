إسرائيل تتوغل في عمق مخيمات جنوب غزة

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، حيث توغل الجيش في مناطق بوسط القطاع وجنوبه بدعم من نيران المدفعية والطيران الحربي.

وتركز القتال في مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس وكان مدعوماً بغارات جوية مكثفة، مما تسبب في عشرات القتلى وإدخال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات.

وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة الفلسطينية، إن 156 فلسطينياً قتلوا فيما أصيب 158 في ضربات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشر الهلال الأحمر صوراً على الإنترنت لسيارات إسعاف تعمل وسط الشوارع المدمرة وتحمل أطفالاً مصابين إلى مستشفى ناصر في جنوب القطاع.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت آليات للجيش في مخيم البريج، كما اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، كما اشتبكت مع جنود في خان يونس وسط غارات عنيفة.

وقتل العشرات وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي على مجموعة من الأهالي في شارع يافا شرق غزة. وقصفت الطائرات الحربية منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أوقع عدداً من الجرحى.

وتواصل لليوم الرابع المدفعية إطلاق قذائفها شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، واضطرار الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

كما أطلقت الدبابات عدة قذائف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس، وأعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 21 ألفاً و672 قتيلاً.

إلى ذلك، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن القوات وصلت إلى مراكز قيادة حماس ومستودعات الأسلحة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً لجنود يتحركون على الأرض بين أنقاض المباني المدمرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وقفاً تكتيكياً لمدة أربع ساعات في القتال في مخيم في رفح جنوب قطاع غزة. وقال متحدث باسم الجيش باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي ((X))،إن هذا التوقف من شأنه أن يمكن السكان من الحصول على الإمدادات، لكن مصادر فلسطينية كذّبت هذه المزاعم بتأكيد استمرار القصف الكثيف لرفح.

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