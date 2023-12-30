القضاء الشرطي بدبي يطّلع على ممارسات نظيره في وزارة الداخلية

التقى العميد أحمد عبد الله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي، بالعميد الدكتور راشد علي النعيمي مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، وذلك خلال زيارة نفذها وفد من مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي، إلى الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، بحضور العميد عادل علي السميطي نائب المدير العام لشؤون مجالس التأديب، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وقال العميد أحمد عبد الله شهيل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس على توطيد العلاقات الشرطية والأمنية مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، والاطلاع على التجارب والممارسات التخصصية، وآليات العمل المعتمدة والناجحة في الأجهزة العسكرية، سعياً لضمان استدامة تطوير منظومة العمل في المجالس القضائية العسكرية.

وتضمنت الزيارة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومؤشرات الأداء، ومنظومة العمل الوظيفية، وسير المخالفات المسلكية، وإجراءات الضبط والتحقيق، وصولاً إلى إصدار الأحكام والجزاءات، والتحديات التي تواجه سير إجراءات التقاضي.

وفي ختام الزيارة، توجه العميد أحمد شهيل بالشكر والعرفان إلى الإدارة العامة للقضاء الشرطي، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين.

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