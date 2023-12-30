شرطة عجمان تحصل على 7 شهادات تسجيل مصنف فكري لعام 2023

حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على 7 شهادات تسجيل مصنف فكري لعام 2023، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز أهداف وقيم وزارة الداخلية الساعية لتحقيق أعلى مستوى من الريادة في التميز والابتكار عالمياً.

وقال العميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، إن حصول شرطة عجمان على 7 شهادات تسجيل مصنف فكري خلال عام 2023 هو إنجاز متميز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها، مشيراً إلى أن هذه المصنفات هي إضافة متميزة لعدد المصنفات الفكرية البالغ عددها 9 مصنفات في شرطة عجمان.

وأكد العميد شيبان أن المصنفات الفكرية المذكورة جاءت ثمرة جهود موظفي إدارة الموارد البشرية طوال عام 2023، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الريادة والابتكار في إدارة الموارد البشرية، ورفع أداء العاملين وتحليل التحديات والصعوبات التي تواجههم وحلها بأنجح الطرق، وكذلك توظيف التكنولوجيا والذكاء العاطفي في تدريب وتحفيز الموارد البشرية.

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