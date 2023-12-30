«التربية» تدمج «التعليم المناخي» في المناهج الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن دمج ((التعليم المناخي)) في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتأتي تلك الخطوة المهمة التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة بين الأجيال المقبلة، وتستهدف كافة المراحل التعليمية وجميع المدارس الحكومية والخاصة بجميع مناهجها التي تبلغ 17 منهاجاً تعليمياً، على مستوى الدولة، وذلك ضمن شراكة التعليم الأخضر في الدولة، وهي مبادرة رئيسية تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمين أجندة المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة والتي تستمر لمدة 3 سنوات.

وتهدف خطوة دمج التعليم المناخي ((المناهج الخضراء)) إلى اعتماد ودمج إطار التعليم المناخي في جميع المدارس، ومن خلال هذا الإطار سيتم تعريف الطلاب بمفاهيم التنمية المستدامة وأهمية الاستدامة البيئية.

4 مجالات

وأوضحت الوزارة أنها وضعت إطار عمل شاملاً للمناهج الدراسية حول الاستدامة البيئية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) ووزارة الطاقة والبنية التحتية في أبوظبي، ويعمل الإطار على تجهيز الطلاب بالمعارف والمهارات والقيم التي تعزز الاستدامة البيئية من خلال أربعة مجالات معرفية رئيسية، وستشمل هذه المجالات: الطاقة، والمحيط الحيوي للأرض، واستهلاك الموارد، وبرنامج المناخ، بالإضافة إلى الابتكار من أجل الاستدامة.

وتفصيلاً، سوف يتعلم الطلاب في مجال الطاقة عن أنواع مختلفة من مصادر الطاقة وكيفية استخدامها بشكل فعال ومستدام، ويتم توضيح أهمية تحول العالم إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والماء.

وفي مجال المحيط الحيوي للأرض، يتم تعريف الطلاب بالتنوع البيولوجي وأنظمة البيئة المختلفة، ويتعلمون أهمية الحفاظ على الغابات والمحيطات والموارد المائية، وكذلك كيفية التأثير على المحيط الحيوي وحمايته من التدهور.

وفي مجال استهلاك الموارد وبرنامج المناخ، يتم تعزيز الفهم حول تأثير الأنشطة البشرية على الموارد الطبيعية وتغير المناخ، ويتعلم الطلاب أهمية تقليل الاستهلاك المفرط وإعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل مستدام، ويتعرفون أيضاً على تحديات تغير المناخ وكيفية تكييف الأنظمة البشرية مع هذه التحديات.

ابتكار

وفي مجال الابتكار من أجل الاستدامة، يتعلم الطلاب أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق الاستدامة البيئية، ويتعرفون على أمثلة للابتكارات المستدامة في المجالات المختلفة مثل الزراعة والطاقة والنقل، ويتم تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي وتطوير حلول جديدة للتحديات البيئية.

وتأمل وزارة التربية والتعليم أن يسهم دمج التعليم المناخي في المناهج الدراسية في بناء جيل واعٍ ومسؤول يدرك أهمية حماية البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستكون هذه الخطوة حجر الزاوية في تهيئة الأجيال القادمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية في المستقبل.

تمكين

ولفتت إلى أنه من خلال تطبيق هذه المبادرة، يتم تمكين الطلاب من تكوين فهم عميق للتحديات البيئية والمناخية وتطوير القدرات اللازمة للتحرك نحو الاستدامة، ويسهم ذلك في بناء جيل مستعد لاتخاذ قرارات مسؤولة والعمل بفاعلية لتحقيق مستقبل مستدام للكوكب والمجتمعات.

وتسعى الوزارة إلى تبني نهج التعلم مدى الحياة من خلال التعليم المناخي في المناهج الدراسية والتعليم المهني والتقني وتطوير مهارات التدريس والمواد التعليمية والتقويم.

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