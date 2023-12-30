«مجمع كهرباء دبي الأكاديمي» منبر لتأهيل المواطنين

يعد مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، أحد أبرز المنابر الوطنية لتطوير الشباب الإماراتي وتأهيلهم، وصقل قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات الفنية والهندسية، وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل، وليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، واستقطب ((مركز التدريب والتعليم الذكي)) ضمن المجمع، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، أكثر من 90,000 مشاركة من قبل موظفي الهيئة، فيما شهدت أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي منذ افتتاحها ضمن المجمع عام 2013 وحتى الآن، تخريج 8 دفعات، بإجمالي 351 طالباً، يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة. ويوجد حالياً 183 طالباً على مقاعد الدراسة.

استثمار وطني

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((الشباب ثروة واستثمار وطني للمستقبل، تحرص الهيئة على تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير قدرات الجيل القادم من الشباب المبتكرين والخبراء في مجال التقنيات المستقبلية)).

وأضاف: ((يسهم ((مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي))، في دعم جهودنا لتأهيل الشباب المواطن أكاديمياً في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية، ومختلف التخصصات الفنية. ويشكل المجمع بيئة جاذبة ومحفزة لاستقطاب وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يسهم في رفع نسبة الإماراتيين العاملين في الهيئة، ورفد سوق العمل في دبي بكفاءات وطنية تدعم قطاعي الطاقة والمياه، والقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية)).

نقطة تحول

من جانبه، أشار الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن ((مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، يعتبر نقطة تحول مهمة في مجالات التعليم الفني والمهني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وعلى مستوى إمارة دبي بشكل خاص. ويسهم المجمع في تعزيز خطة التوطين في الهيئة، وتدريب وتأهيل الشباب المواطن، وموظفي الهيئة في مختلف المجالات الفنية والمهنية )).

ويمتد ((مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي)) على مساحة تزيد على 350,000 قدم مربعة، في منطقة الحضيبة في دبي. ويشتمل المجمع على قاعات للمحاضرات والتدريب، وورش مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية، ومختبرات للحاسوب، ومدرج للفعاليات، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومكاتب للمهندسين والمدربين والموظفين، ومكتبة، وملاعب رياضية، وغير ذلك من مرافق حديثة.

ويضم مركز التدريب والتعليم الذكي 14 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتطبيقات الذكية. ويوفر التدريب لموظفي الهيئة في مجالات مختلفة، تشمل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعلم الذكي، والإبداع والابتكار، والاستدامة، وإدارة المشاريع، إضافة إلى دورات فنية وتخصصية.

تأهيل الشباب

وتعمل أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية، منذ أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، على تدريب وتأهيل الشباب المواطنين علمياً وعملياً، في مختلف المجالات الفنية والمهنية. ويتناول البرنامج العلمي المعتمد في الأكاديمية، مختلف مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وتحلية المياه، ويحصل من أتم متطلبات الدراسة والتدريب في البرنامج على شهادة من المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وهي هيئة بريطانية رائدة في التأهيل المهني على مستوى العالم.

وتوفر الأكاديمية أفضل برامج التعليم التقنية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والمواد الفنية والهندسية التخصصية، تحت إشراف المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وبمساعدة فريق متخصص من الأساتذة والمهندسين. ويتضمن منهاج أكاديمية الهيئة ثلاثة تخصصات، وهي: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونيكس، إلى جانب برنامج إدارة المشاريع المخصص لطلابها المتميزين. وتعتبر الأكاديمية شريك تدريب معتمداً لتدريس إدارة المشاريع وأنشطة الاعتماد لمعهد إدارة المشاريع الأمريكي ®PMI - ومقره ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مختبرات

وتضم الأكاديمية 12 فصلاً دراسياً، و3 مختبرات للحاسوب، و12 ورشة فنية متخصصة في الهندسة الكهربائية والميكانيكية، تشمل ورشة التحكم ومراقبة الشبكات الذكية، وورشة الإلكترونيات المتقدمة، وورشة الذكاء الاصطناعي، وورشة التمديدات والاستدامة الكهربائية، وورشة إدارة المباني المبتكرة، وورشة التشغيل والصيانة، وورشة الآلات الصناعية الذكية، وورشة اللحام والتصنيع، وورشة التصميم والإنتاج، وورشة التصنيع الرقمي، وورشة الميكاترونيكس، وورشة التحكم الآلي والروبوتات.

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