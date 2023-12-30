سرطان الثدي يحدث مرة واحدة بين كل 3000 حالة حمل

ذكر البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، مقرر جمعية الأورام الخليجية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأورام، استشاري طب الأورام، أن سرطان الثدي يحدث مرة واحدة تقريباً بين كل 3000 حالة حمل، وغالباً عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و38 عاماً، لافتاً إلى إمكانية استخدام العلاج الكيميائي بعد الجراحة كعلاج مساعد لبعض المراحل المبكرة من سرطان الثدي، كما يمكن استخدامه بمفرده في حالات السرطان الأكثر تقدماً.

وقال الشامسي لـ((البيان)): ((لا يتم إعطاء العلاج الكيميائي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لأن جزءاً كبيراً من عملية نمو الطفل يحدث خلال هذا الوقت، ولم تتم دراسة سلامة العلاج الكيميائي في الأشهر الثلاثة الأولى. كما أن خطر الإجهاض هو الأكبر خلال هذا الوقت)).

وأضاف: ((لسنوات عدة، كان يعتقد أن جميع أنواع العلاج الكيميائي ستؤذي الجنين بغض النظر عن وقت إعطائه. لكن الدراسات أظهرت أن بعض الأدوية الكيميائية مثل (دوكسوروبيسين، سيكلوفوسفاميد، فلورويوراسيل والتاكسان) المستخدمة خلال الثلث الثاني والثالث ((الأشهر من 4 إلى 9 من الحمل)) لا تزيد من خطر العيوب الخلقية، أو ولادة جنين ميت، أو مشكلات صحية، أو مشكلات ما بعد الولادة بفترة قصيرة، على الرغم من أنها قد تزيد من خطر الولادة المبكرة)).

ولفت البروفيسور الشامسي إلى أنه ((عند علاج امرأة حامل مصابة بسرطان الثدي، فإن الهدف هو نفسه عند علاج امرأة غير حامل، فالهدف هو العلاج قدر الإمكان))، مشيراً إلى حالة ولادة أصيبت فيها الأم بسرطان الثدي أثناء الحمل، ودفعتها حالتها الصحية لأخذ العلاج الكيميائي بشكل سريع للسيطرة على المرض دون تأثر الجنين الذي خرج معافى رغم إيداعه في قسم الخدج أسابيع عدة نظراً لعمره الصغير.

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