«شتانا في حتا».. نجاح مبهر على كافة الصعد

تبرز مدينة حتا بوصفها إحدى المناطق الآسرة التي تعد من الوجهات السياحية المتميزة والمرغوبة ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم، لما توفره من معالم مميزة ومظاهر طبيعية خلابة تنفرد بها، إضافة إلى الأنشطة التي توفرها، والفعاليات التي تنظمها ولا سيما مهرجانها النوعي ((شتانا في حتا))، الذي انطلق في 15 ديسمبر الجاري، تحت إشراف لجنة متخصصة. والذي حقق نجاحاً مبهراً على كافة الصعد.

ويؤكد أحمد الهاشمي مشرف اللجنة الثقافية في المهرجان أن هذه المدينة الساحرة وتعرف بكونها من أقدم المناطق التاريخية في الدولة، تتميز بوفرة المناظر الطبيعية الخلّابة، أبرزها الجبال الشاهقة، ومجموعة من المعالم الأثرية، التي وفرت زخماً كبيراً لمهرجان ((شتانا في حتا))، وأسهمت في زيادة عدد زواره منذ انطلاق فعالياته الثقافية والتراثية.

ويقول الهاشمي إن المهرجان حقق نجاحاً جماهيرياً وسياحياً ويشكل حدثاً ثقافياً وفنياً هاماً يجمع بين التراث القديم والفن المعاصر، من خلال الفعاليات التي تنوعت بين المسابقات الفنية على المسرح والأنشطة التراثية التي جذبت الاهتمام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحياة الثقافية والفنية في مدينة حتا، مشدداً على أن المهرجان مناسبة للتواصل الثقافي والترفيهي، ترجمه الإقبال الكبير من قبل الجماهير من مختلف الفئات العمرية، ما أضفى عليه طابعاً متنوعاً وجذاباً.

ويشير مشرف لجنة مهرجان ((شتانا في حتا)) إلى أن الفعاليات تنوعت بين المسابقات الفنية على المسرح، حيث قامت فرق فنية محلية بتقديم عروض مميزة، والمسابقات التراثية، ما أضفى على المهرجان طابعاً تراثياً فريداً، إلى جانب ما توفره المدينة لعشاق الطبيعة والمغامرات من فرص متعددة للاستمتاع.

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