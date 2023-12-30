مهرجان حتا للعسل.. ملتقى النحالين للارتقاء بالمهنة

أكد عدد من النحالين الإماراتيين أن مهرجان حتا للعسل يعد ملتقى للنحالين ومنصة لتبادل المعلومات وأسهم منذ انطلاق دورته الأولى قبل 8 أعوام في تعزيز ثقافة المجتمع حول فوائد العسل ومنتجاته، ومنح أفراده الخبرة والمعرفة للتمييز بين أنواعه المختلفة، وما يتميز به كل نوع الذي يكتسب رائحته ومذاقه من نوع الأشجار والأعشاب التي يتغذى منها النحل، كأشجار السمر والسدر والغاف إلى جانب الأعشاب البرية والمانجروف والزهور، مشيرين إلى أن المهرجان شجع النحالين على الاستمرار في هذه المهنة بفضل الإقبال الكبير الذي لاقته منتجاتهم وحفز آخرين للدخول على عالم تربية النحل وإنتاج العسل، وهو ما يؤكده تضاعف أعداد النحالين المشاركين في مهرجان حتا للعسل في نسخته الثامنة.

تبادل الخبرات

وأوضح مانع الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة نحالي الإمارات أن إنتاج العسل وتربية النحل مهنة توارثها الأبناء من الآباء والأجداد، الذين كانوا يمارسونها عبر الطرق التقليدية في الكهوف والجبال، وتطورت هذه المهنة بفضل ما باتت تمتلكه من مواد وإمكانيات التي ساعدت أصحاب المهنة على تطبيق أفضل الممارسات في إنتاج العسل، مشيراً إلى أن مهرجان حتا للعسل منذ انطلاقه أعطى النحالين دعماً معنوياً كبيراً بفضل ما أتاحه من فرص لتبادل الخبرات ، حيث أصبح المهرجان منصة لتطوير صناعة العسل والتنافس على إنتاج أفضل أنواعه.

ملتقى

وقال فاضل السعدي، إن مهرجان حتا للعسل يعد ملتقى للنحالين ومنصة لتبادل المعلومات والمعرفة حول إنتاج العسل، حيث يناقشون التحديات والمميزات حول أشهر الأماكن التي تضمها الدولة لنشر المناحل، والأمراض التي تفتك بالنحل والنتائج التي توصلوا لها من تهجين سلالات جديدة.

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