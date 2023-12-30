إماراتي ينتج 9 أطنان من التين سنوياً بمزرعته في حتا

يؤمن الإماراتي أحمد هاشم البدواوي، صاحب مزرعة تين في وادي حتا، بأن الزراعة تعد أحد القطاعات الحيوية، إذ يعكس الانتشار الواسع لمزارع المواطنين وعياً مجتمعياً متأصلاً بأهمية التنمية الزراعية.

وبفضل دعم القيادة الرشيدة نجحت العديد من المشروعات الزراعية المهمة في الدولة بشكل لافت، وهو ما أسهم في توجيه الشباب المواطنين نحو الاهتمام باستغلال الأراضي الخاصة بمزارعهم في الزراعة، وعدم إهمالها.

وفي إطار تلك النجاحات، التي حققتها السواعد الوطنية بمختلف إمارات الدولة بقطاع الزراعة تمكن المواطن أحمد هاشم البدواوي من إضافة نجاح إلى تلك الإنجازات الزراعية، حيث نجح في جني 9 أطنان من ثمار التين سنوياً من مزرعته الكائنة بمنطقة حتا، التي تحتوي على نحو 300 شجرة.

أيادٍ إماراتية

وقال أحمد البدواوي لـ ((البيان)): ((تدار مزرعة تين وادي حتا بأيادٍ إماراتية في مدينة حتا الجميلة))، مؤكداً أنه يولي شجار التين، التي يبلغ عددها في المزرعة أكثر من 300 شجرة اهتماماً خاصاً، من خلال الري والتربة وتوفير المناخ المناسب لها، بما يواكب أحدث المستجدات التقنية في مجال الزراعة)).

وتابع: ((تقدر نتيجة محاصيل جني التين سنوياً من المزرعة 9 أطنان تلقى رواجاً كبيراً من المستهلكين، ومحبي ثمرة التين عموماً، لافتاً إلى أن أشجار التين تعتبر في حد ذاتها قيمة جمالية وبيئية في المنطقة)).

وأضاف: ((أحرص على رعاية الأشجار بشكل يواكب أحدث المستجدات الزراعية تقنياً، من خلال طرق ريها، وآليات العناية بها والتقنيات المستخدمة فيها وصولاً إلى تسويقها، إلى جانب الحرص على مواجهة بعض التحديات التي تواجه الزراعة المحلية)).

ولفت إلى أن منطقة حتا من المناطق التي تهتم بالزراعة وتوفير كافة الإمكانات الداعمة لتعزيز العمليات الزراعية، خصوصاً في الزراعات غير التقليدية كزراعة التين، التي تمثل في دولة الإمارات نوعاً من أنواع التحدي.

وأشار البدواوي إلى أنه بصدد زراعة وتجربة أنواع زراعية مختلفة، والبحث عن أصناف تتحمل أجواء الإمارات، وتناسب الفصول طوال العام، إضافة إلى زراعة أصناف زراعية تتناسب مع البيئة والتربة المحلية.

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