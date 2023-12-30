«شتانا في حتا» يلهم الشباب بأفكار مشاريع نوعية

ساهمت خطة حتا التنموية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل المنطقة الجبلية التي تتميز بمعالمها الفريدة، إلى وجهة سياحية متميزة، بفضل المشاريع النوعية في البنية التحتية، وتطور المرافق والخدمات، وتهيئة المعالم التاريخية العريقة لاستيعاب حركة السياح المتزايدة للمنطقة، التي باتت وجهة لعشاق المغامرات والباحثين عن الاسترخاء.

تجارب استثنائية

وحفزت الخطة التنموية التي طالت جميع جوانب الحياة في منطقة حتا، على تشجيع الأهالي، وخصوصاً فئة الشباب، على إطلاق مشاريع نوعية لخدمة السياح، وتقديم تجارب استثنائية لهم، في ظل وجود الدعم والتسهيلات من قبل مختلف الجهات، وحفلت السنوات الماضية ببروز مشاريع شبابية مبتكرة، كان لها بصمة واضحة في تعزيز الحركة السياحية للمنطقة، والتي أصحبت أكثر تألقاً في مهرجان ((شتانا في حتا))، بفضل الإقبال الكبير من الزوار على هذه النوعية من المشاريع، التي تنوعت بين المطاعم وبيوت العطلات والترفيه والمغامرات، والتي وفرت خيارات متفردة لقضاء أوقات من المتعة في رحاب الطبيعة.

وساهم الإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات المهرجان، في فتح آفاق جديدة أمام أهالي المنطقة، وخصوصاً الشباب، لإطلاق المزيد من المشاريع النوعية في مختلف المجالات، والتي سوف تعزز من مكانة حتا السياحية، وتجعل زيارتها محفورة في ذاكرة كل من يزورها، بفعل ما توفره من متعة ورفاهية واسترخاء، وذلك ما أكد عليه عدد من شباب حتا خلال حديثهم لـ((البيان)).

فرص متنوعة

وفي هذا السياق، قال ماجد خلفان البدواوي إن خطة حتا التنموية منذ انطلاقها، استهدفت أهالي المنطقة، ليكونوا عنصراً أساسياً في تنفيذ البرامج والمشاريع، ووفرت لهم فرصاً متنوعة ودعماً كاملاً في مختلف المجالات من قبل الدوائر المعنية، لذلك حرص العديد منهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، التي تكاملت بما تقدمه مع مشاريع التنمية التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع حققت نجاحاً باهراً، بفضل الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها حتا عاماً بعد آخر.

وأوضح أن مهرجان ((شتانا في حتا)) في نسخته الأولى، حقق نجاحاً باهراً، بفضل الإقبال الكبير من الزوار، الذين توفدوا على المنطقة من مختلف مناطق الدولة وخارجها، وهو ما انعكس إيجاباً على مشاريع الأهالي، التي شهدت إقبالاً متميزاً، وأوجد لهم حافزاً لتوسعتها وتطويرها في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن المهرجان والإقبال المتميز، فتح آفاقاً جديدة أمام طموحات الأهالي بشكل عام، والشباب بشكل خاص، لإطلاق مشاريع جديدة من نوعها، سترى النور قريباً.

وجهة سياحية

من جانبه، قال محمد عبدالله الذباحي إن خطة حتا التنموية، حولت حتا إلى وجهة سياحية في غضون سنوات، باتت تستقطب العديد من السياح الذين يقصدونها للاستمتاع بما تضمه من مناظر خلابة وإرث عريق، مشيراً إلى أن النهضة التنموية التي شهدتها المنطقة، والتطور المتسارع فتح الآفاق أمام أبناء المنطقة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، التي باتت علامة فارقة في خدماتها التي تقدمها للزوار.

وأوضح أن التطور الذي تشهده حتا، والنمو المتسارع في أعداد السياح، يكشف لرواد الأعمال والطموحين من الأهالي نوعية المشاريع التي تحتاجها المنطقة في المستقبل، ويحفزهم على تقديمها بصورة مبتكرة، مشيراً إلى أن مهرجان ((شتانا في حتا))، على الرغم من أنه في نسخته الأولى، إلا أنه تمكن من صنع حركة سياحية كبيرة للمنطقة، ألهمت العديد من الشباب لإطلاق مشاريع نوعية، خلال الفترة القريبة المقبلة، التي بدأوا العمل على تجهيزها لترى النور قريباً، ولتكون إضافة نوعية للخدمات والترفيه في منطقة حتا.

دعم

بدوره، قال محمد خليفة الكعبي، إن الفرص التي توفرها طبيعة حتا المتنوعة، والدعم من قبل دوائر دبي المختلفة لتسهيل ريادة الأعمال، حفزت العديد على إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تخدم أهالي المنطقة وزارها، لافتاً إلى أن جبال حتا وتضاريسها، كانت مصدر إلهام لإطلاق مشروع خاص بتأجير الدراجات الهوائية الجبلية، الذي شهد إقبالاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، كما ألهمه الدعم الذي حظي به لإطلاق 6 مشاريع أخرى. وأشار إلى أن مهرجان ((شتانا في حتا)) في نسخته الأولى، سلط الضوء على المشاريع التطويرية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي أضفت عليها جمالاً، إلى جانب جمال طبيعتها، وما تتمتع به من مناظر خلابة، وعكست مدى جاهزية بنيتها التحتية، وتطور مرافقها لاستقبال الزوار، الذين صنعت لهم الفعاليات والأنشطة أوقاتاً من المتعة، بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

خطة

من جهته، قال عيسى خلفان المطيوعي، إن الخطة التنموية والتطويرية التي شهدتها حتا، أوجدت العديد من الفرص أمام أهالي المنطقة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وفي كل منطقة يتم تطويرها، تترك مساحة لهم لعرض ابتكاراتهم، والمساهمة ببصماتهم في تقديم الخدمات ووسائل الترفيه، لتعزيز الحركة السياحية، مشيراً إلى أن مهرجان ((شتانا في حتا))، وما شهده من إقبال من مختلف الفئات، كشف عن عشرات الفرص والمشاريع النوعية التي تحتاجها حتا، بدءاً من بيوت العطلات والمطاعم، وصولاً إلى مشاريع الترفيه المتنوعة.

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