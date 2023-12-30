«شريعة حتا».. مزارات سياحية تسرد تاريخ المنطقة

معالم سياحية عدة تضمها منطقة حتا، توفر بخياراتها المتنوعة فرصة للزوار للتعرف على حضارة المنطقة وإرثها الضارب في عمق التاريخ، وتشكل شريعة حتا أحد هذه المعالم الفريدة التي تسرد تفاصيلها سر انتشار الواحات الخضراء والمزارع الغناء في وسط البيئة الجبلية القاسية بصخورها وطبيعة أرضها.

أعجوبة هندسية

عند التجول في حتا يجد الزائر لوحة كُتب عليها «شريعة حتا»، وهي عبارة عن أفلاج تمتد تحت الأرض لمسافة تربو على الكيلو والنصف، فيها أعجوبة هندسية أسسها قدماء المنطقة، وما زالت بطرازها القديم، وتغطي المياه التي تجري بين جدرانها احتياجات المزارع في المنطقة، وترجع أهمية منطقة الشريعة (وتعني لغوياً مورد الماء) إلى ما تضمه من مزارات سياحية مهمة يأتي في مقدمتها مسجد الشريعة، وهو مسجد قديم تم بناؤه منذ ما يزيد على 200 عام باستخدام الطين فيما تم تشييد الأسقف من ضلوع النخيل من البيئة المحيطة، وهو يضم قاعة الصلاة والليوان والصحن، بالإضافة إلى مئذنة ومجموعة من المرافق، وقد تم ترميمه حديثاً باستخدام المواد نفسها التي تم استخدامها في بناء المسجد قديماً.

كما تضم منطقة الشريعة التراثية فلجاً رئيسياً يسمى فلج الشريعة وهو يغذي مزارع المنطقة بمياه الري، وتعتبر الأفلاج والشريعة في حتا من المكتسبات التراثية والموروث الشعبي والتاريخي الذي يقف شاهداً على ماض عريق.

موقع تراثي

تقع منطقة الشريعة في قلب منطقة حتا، وتعتبر موقعاً سياحياً تراثياً تضم العديد من العناصر التاريخية التي تزخر بها المنطقة والتي يرجع تاريخها لأكثر من 200 عام، كما تعتبر شريعة حتا من المواقع التراثية المهمة في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، وحرصت بلدية دبي في إطار الخطة التنموية التي أطلقتها حكومة دبي لتنمية منطقة حتا على القيام بالعديد من المشاريع التطويرية في منطقة الشريعة منها توفير المرافق الأساسية والترفيهية التي يحتاجها الزوار إلى جانب عدد من الاستراحات والخدمات.





اقرأ أيضاً:

ـــ «شتانا في حتا» يلهم الشباب بأفكار مشاريع نوعية

ـــ إماراتي ينتج 9 أطنان من التين سنوياً بمزرعته في حتا

ـــ «شتانا في حتا».. نجاح مبهر على كافة الصعد

ــ مهرجان حتا للعسل.. ملتقى النحالين للارتقاء بالمهنة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز