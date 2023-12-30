خالد بن محمد وسيف بن زايد يعزيان في وفاة خلفان الرميثي

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، الذي خدم وطنه ومجتمعه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات مؤثرة في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف المهام والمسؤوليات التي شغلها الراحل.

واجب

وتقبل تعازي سموه كل من مطر وسعيد ومحمد وعبدالله وسلطان وحميد ومنصور، أبناء الفقيد خلفان مطر الرميثي، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان مطر الرميثي، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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