اشتعال حرب الإعلام وصناعة التكنولوجيا حول الذكاء التوليدي

اشتعلت الحرب بين قطاعي التكنولوجيا والإعلام حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، فبالنسبة للتكنولوجيا تثير تساؤلات عميقة حيال طرق إنتاج واستخدام أشياء، مثل النصوص والصور والموسيقى، كانت الطعون القانونية هذا العام قليلة ومتباعدة زمنياً على نحو مثير للاستغراب، شمل ذلك بعضاً من الروائيين والصحافيين، والممثلين الكوميديين، الذين رفعوا قضايا لانتهاك حقوق النشر.

مشيرين إلى أن أعمالهم استُخدمت لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، بينما شنّت ((غيتي إيمدجز)) هجوماً على ((ستابيليتي)) للذكاء الاصطناعي؛ بسبب استخدام مكتبة صورها، في حين تم تقديم دعوى قضائية ضد ((أنثروبيك)) بسبب كلمات للأغنيات.

ومع ذلك، أحجم غالبية ملاك الحقوق عن مواصلة التحرك؛ أملاً في إيجاد سبل للتشارك في غنائم التكنولوجيا الجديدة، عوضاً عن السعي إلى إحباطها وعرقلتها. أما حالتا الاتفاق الوحيدتان البارزتان بين عالمي التكنولوجيا والإعلام، فتمثلتا في سماح ((أسوشيتد برس)) باستخدام أرشيفها لتدريب نماذج ((أوبن إيه آي)).

والثانية كانت توصل ((آكسل سبرنغر))، مالكة ((بوليتيكو))، وصحيفة ((دي فيلت)) الألمانية، و((بيزنس إنسايدر))، لاتفاق أوسع نطاقاً مع الشركة ذاتها في وقت مبكر من هذا الشهر.

وبذلك، تكون الدعوى القضائية التي رفعتها ((نيويورك تايمز)) ضد كل من ((أوبن إيه آي)) و((مايكروسوفت)) نذيراً بما قد يحمله 2024 في جعبته، فقد أعلنت ((نيويورك تايمز)) فشل أشهر من المفاوضات للخروج بشروط تحمي حقوق الشركة وتقدم تعويضاً عادلاً.

ويتردد صدى القضايا الأولى التي شكّلت الأساس القانوني لمحركات البحث في جنبات الدعاوى حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. آنذاك، قضت المحاكم الأمريكية بأن استخدام مؤشرات لمحتوى مشمول بحقوق النشر عند إنشاء محركات بحث ((تحويلية)) جديدة يعتبر ((استخداماً عادلاً)).

ووجدت المحاكم أن المقتطفات الوجيزة والصور ((المُصغّرة)) لا تمثل بديلاً للمحتوى الأصلي، ما وضع حداً للضرر الذي قد تُلحقه محركات البحث بأعمال شركات الإعلام لكن هذه المرة تحمل في طياتها بعض الاختلافات المهمة، ففي هذه القضية، أظهرت ((نيويورك تايمز)) كيفية مساعدتها ((تشات جي بي تي)) المملوك لـ((أوبن إيه آي))، ومحرك بحث ((بينغ)) المعزز بالذكاء الاصطناعي والمملوك لـ((مايكروسوفت))، في تقديم اقتباسات حرفية وموسعة من التقارير التي تنتجها.

فضلاً عن ذلك، ففي حين صُممت محركات البحث لإحالة حركة تصفح الإنترنت إلى مواقع أخرى، فإن خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ((تشات جي بي تي))، تجيب مباشرة عن التساؤلات، ما يجعلها بديلاً واضحاً للمصدر الأصلي للمحتوى. ومن شأن هذه المخاطر القانونية الأكبر أن تجعل شركات الذكاء الاصطناعي مترددة في اختبار الدفاع عن نفسها بالدفع بمسألة ((الاستخدام العادل)) أمام هيئة محلفين.

ومع ذلك، فهناك اعتبارات ذات ثقل في الاتجاه المقابل، بداية من خطر أن يكون حكم هيئة المحلفين سلاحاً ذا حدين. وستكون ((أوبن إيه آي)) قادرة على الإشارة لإمكانية منع ناشري الأخبار، الشركة، بسهولة من استخدام محتواها إن لم ترغب في استغلاله لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة، وهي خطوة اتخذها عدة ناشرين، بما فيهم ((نيويورك تايمز)).

,يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي كذلك بـ((تسليع)) عدة أنواع من المعلومات. وستكون ((أوبن إيه آي)) أقل حاجة لمزيد من المواد الأرشيفية الإخبارية، بمجرد تدريبها لنموذجها على المحتوى الذي تتلقاه من ((أسوشيتد برس)) و((آكسل سبرنغر)) من شأن هذا الحدّ، على نحو جسيم، من التعويضات التي سيكون كل ناشر قادراً على التفاوض عليها، وكذا من عدد الاتفاقيات الثنائية التي ستكون شركات الذكاء الاصطناعي مستعدة للتوصل إليها.

كل ذلك يجعل العودة لطاولة المفاوضات النتيجة الأكثر ترجيحاً، قبل أي مواجهة في المحاكم. وعموما، يَعِد الذكاء الاصطناعي التوليدي بخلق أسواق جديدة كبيرة للمحتوى الإعلامي، لكن يظل السؤال الأهم هو: كيف ستُقسّم الغنائم؟

وتأمل الشركات الإعلامية في حصاد قيمة من وراء التكنولوجيا مباشرة، بتدريب نماذج ذكاء اصطناعي على أرشيفها وتلخيص محتواها الإخباري، لكن من خلال الحكم على القطاع الواسع من الجمهور الذي حققه ((تشات جي بي تي)) في شهوره الأولى، تبدو روبوتات الدردشة الذكية وخدمات أخرى مدعومة من الذكاء الاصطناعي في طريقها لأن تكون مواقع إعلامية ضخمة هي ذاتها.

ومن المتوقع أن تجني ((آكسل سبرينغر)) عشرات الملايين من اليورو سنوياً، من اتفاقيتها مع ((أوبن إيه آي))، لكن قد لا يكون هذا كثيراً بالنسبة لتكنولوجيا تحويلية من شأنها قلب الأمور رأساً على عقب في مجال الإعلام، كما أن تلقي ((آكسل سبرينغر)) مدفوعات بـ 40 مليون يورو لن يضيف إليها إلا قرابة 1% من إيراداتها السنوية.

وفي المقابل، تواجه المجموعات الإخبارية خطر تسليم جمهورها إلى شركات الذكاء الاصطناعي، وقد تنخفض قيم علاماتها التجارية، إذا ما صار ((تشات جي بي تي)) وما سيخلفه المصادر الجديدة للمعرفة والوحي للإنترنت.

من المستحيل أن نتصور بالتحديد الخدمات الجديدة التي ستتفتق عن الذكاء التوليدي، ولا حتى مدى القيمة التي ستتمتع بها، بما أنه ما زال في أولى مراحله، ويصعّب ذلك، أكثر من أي شيء آخر، من توصّل الشركات الإعلامية إلى الاتفاق على شروط تنازلها عن حقوقها المستقبلية، لكن لن تزداد سوى الضغوط عليها للتوصل إلى اتفاق.

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