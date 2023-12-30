معرض لرسامي العصور الوسطى يحيي الجدل حول مفهوم الثروة

هل يمكن اعتبار جمع المال خطأ أخلاقياً؟ إجابة أغلب الغربيين، إذا ما طرحت عليهم هذا التساؤل، ستكون ((لا)) بطبيعة الحال، فتوسع الثروة هو السبب الرئيس وراء وجود التمويل الحديث، سواء كان ذلك عن طريق صناديق التحوط، أو نظم التقاعد، أو غيرهما من الاستثمارات.

لكن الرد كان ليختلف بالتأكيد في أوروبا منذ سبعة قرون، وهو ما يبرزه معرض جديد بمكتبة مورغان في مدينة نيويورك.

يسلّط المعرض الضوء على ما حدث عندما شاع تداول النقد في الغرب (بالعملات المعدنية أولاً، ثم بعد ذلك عبر مفهوم الأوراق النقدية المستورد من الصين).

وحسبما تشير ديردر جاكسون، مساعدة أمين مخطوطات القرون الوسطى وعصر النهضة بالمكتبة، فإن هذه القفزة التكنولوجية أسفرت عن صعود ((غير مسبوق)) للنمو التجاري والاقتصادي، مع ((إحداث تحول بكل جوانب مجتمع القرون الوسطى)). بل يمكن القول إن هذا كان بمثابة المعادل لدخول عصر الإنترنت لكن في القرن 15.

أوضحت جاكسون أن هذا التوسع المالي أثار في الوقت نفسه ((أزمة في القيم))، بما أن رجال الدين آنذاك اعتبروا المال خطيئة من ناحية الجوهر؛ ولذلك احتوت أعمال فنية من هذه الحقبة، مثل لوحة ((الموت والبخيل)) لهيرونيموس بوش، على تصويرات بارعة للبخل والجشع؛

لذلك كان التبرؤ من الترف الطريقة الوحيدة أمام الأثرياء لتفادي اللعنات، وهو ما ظهر جلياً في لوحات تلك الحقبة للقديس فرنسيس الأسيزي.

وكذلك كان عن طريق التقدم بتبرعات لدعم الفن والتعليم والدين. ولم يكن رأس المال الاقتصادي موضع ترحاب في حد ذاته، ما لم يتحول إلى رأس مال ((ثقافي))، في إشارة إلى المفهوم الذي طوّره بيير بورديو، عالم الاجتماع الفرنسي، بل شمل ذلك أيضاً المال السياسي والأخلاقي والاجتماعي.

الآن، وبعد ثمانية قرون لاحقة، قد يبدو ذلك وكأنه معلومات تاريخية تافهة، لكن الرسالة الصادرة عن معرض مكتبة مورغان، وهو في الأساس للمجموعة الشخصية للممول في وول ستريت، جون بييربوينت مورغان، جديرة أن توضع في الاعتبار، خاصة في وقت يشهد تنامي الشعبوية السياسية، وأيضاً يشهد تسابق الأمريكيين للتقدم بتبرعاتهم الخيرية قبل نهاية العام.

لقد أثيرت سلسلة من الجدالات، خلال العقد الأخير، في المجتمعات الاقتصادية حول انعدام المساواة، وذلك بعد طول سبات، في أعقاب نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي، توماس بيكيتي، كتابه الأكثر مبيعاً في 2014، الذي حمل عنوان ((رأس المال في القرن الحادي والعشرين)).

وقد طرح الكتاب فكرة أن ازدياد انعدام المساواة بلا هوادة في العصر الحديث يرجع إلى أن العوائد على رأس المال الاقتصادي التي يحتفظ بها الأثرياء تواصل تجاوز النمو بوضوح، لكن وجهة النظر هذه تحداها في العام الماضي كتاب شارك في كتابته فيل غرام وروبرت إيكيلوند وجون إيرلي، كما تحدتها مؤخراً ورقة بحثية جديدة شارك في تأليفها جيرالد أوتين وديفيد سبلنتر، اللذان انتقدا منهجية بيكيتي.

وفي حين أن هذا الخلاف حول الأرقام مذهل ومن المُرجح أن يحتدم، لكنه مع ذلك يسلّط الضوء فقط على جزء من المسألة، فثمة قصة مثيرة للاهتمام تتعلق بالتغيرات الثقافية، وهي التي أبرزها غويدو ألفاني، المؤرخ الاقتصادي، في كتابه التاريخي ((كآلهة بين البشر: تاريخ الأثرياء في الغرب)).

ويتردد في جنبات الاقتصاد السياسي الغربي، في بعض النواحي، صدى صوت خافت للمعنويات التي تتبدى بمعرض مكتبة مورغان.

فمن ناحية، يواصل الساسة اليساريون انتقاد التوسّع المالي والثروة المفرطين، في حين يواصل الأثرياء، من ناحية أخرى، تحويل قدر على الأقل من رأس مالهم الاقتصادي إلى رأس مال ثقافي وأخلاقي وسياسي، وفي العام الماضي، على سبيل المثال، قدم الأمريكيون تبرعات بنحو 500 مليار دولار.

ومع ذلك، أشار غويدو ألفاني إلى اختلافين ملحوظين بين الماضي والحاضر. الأول هو أن مراكمة المال اليوم أكثر قبولاً (في الولايات المتحدة على الأقل) مقارنة بما كان الوضع عليه إبان فترة هيرونيموس بوش بوش عندما رسم أصحاب المال وهم يشقون طريقهم إلى الجحيم.

ولنمعن النظر في الإعجاب والفضول اللذين يكتنفان الكثيرين عن نشر ((قوائم الأثرياء)) السنوية، وكذلك الغضب لدى آخرين.

الثاني يتعلق بواقعة إفراط دونالد ترامب، عندما خاض حملته الرئاسية في 2016، في الإطراء على ثروته باعتبارها علامة على النجاح؛ لذلك كتب ألفاني: ((يبدو أن الكثير قد تغير منذ العصور الوسطى، عندما كان مطلوباً من الأثرياء ألا يظهروا أنهم فاحشو الثراء؛ لأن ذلك كان يُعتبر خطيئة جوهرية)).

وحاجج ألفاني بوجود ضغوط أقل على الأثرياء اليوم ليعيدوا توزيع ثرواتهم في أوقات الأزمات. وقال: ((لم يعد الأثرياء يلعبون دورهم الاجتماعي الأساسي الذي لعبوه لعدة قرون)).

كان بمقدور بالأثرياء في القرون الغابرة عند التقدم بتبرعات للفنانين والمفكرين ودور العبادة أو المشروعات الاجتماعية السيطرة على المؤسسات التي يرعونها. واليوم، يواصل الأثرياء بسط نفوذهم، ولكن بصورة خفية، وعند طرح فكرة قدرتهم على استغلال التبرعات صراحة للهيمنة على السياسة، والفن، والحياة الفكرية يثور الكثير من الجدل.

حسبك النظر إلى رد الفعل العنيف الذي شهدناه، عندما دعا متبرعون أمريكيون أثرياء، مثل العملاقين الماليين بيل آكمان ومارك روان، إلى إقالة رؤساء الجامعات.

وإذا ما أردنا قول هذا بطريقة مختلفة، فإن سمة مميزة للاقتصاد السياسي الغربي الحديث، تنطوي على أن كونك ثرياً لم يعد يُعتبر خطيئة جوهرية، لكن ما زال هناك عدم ارتياح أخلاقي تجاه فكرة استغلال الثروة جهاراً للسيطرة على السياسة، والثقافة، والحياة الفكرية.

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